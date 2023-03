Die Stadtverwaltung will das Robotron-Gebäude Lingnerallee 3 für zehn Jahre mieten. Der Stadtrat soll am Donnerstag über einen Mietvertrag entscheiden. Im Vorfeld gibt es warnende Stimmen.

Dresden. Das Votum des federführenden Ausschusses ist eindeutig: Mit 13 gegen drei Stimmen bei einer Enthaltung empfiehlt der Finanzausschuss Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP), einen Mietvertrag über zehn Jahre für das Büro-Gebäude Lingnerallee 3 abzuschließen. In dem Robotron-Bauwerk, in dem bereits Ämter der Stadtverwaltung, aber auch die City-Herberge ihren Standort haben, sollen künftig Asylbewerber und Beschäftigte der Stadtverwaltung untergebracht werden. Am Donnerstag entscheidet der Stadtrat über die Anmietung der Immobilie.