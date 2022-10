﻿Solaranlagen-Boom beflügelt Geschäfte von Solarwatt Dresden

Jan Löper, Vertriebsleiter bei Solarwatt, hat zurzeit viel zu tun. Hier zeigt er eine der Photovoltaik-Anlagen, die das Dresdner Unternehmen gerade auf den Vonovia-Neubauten an der Seidnitzer Straße in Dresden installiert hat.Jan Löper, Vertriebsleiter bei Solarwatt, hat zurzeit viel zu tun. Hier zeigt er eine der Photovoltaik-Anlagen, die das Dresdner Unternehmen gerade auf den Vonovia-Neubauten an der Seidnitzer Straße in Dresden installiert hat.

© Quelle: Dietrich Flechtner