﻿So wollen Sächsische Museen Energie sparen

Das Käthe-Kollwitz-Haus in Moritzburg, genannt der Rüdenhof, soll am 14 Januar wieder mit einer verkleinerten Kollwitz-Ausstellung im Erdgeschoss geöffnet werden. Die Dauerschau aber bleibt „aus Energiespargründen“ bis Ende März geschlossen.

Dresden. Die ersten Museen haben angesichts der Energiepreise die Segel bereits gestrichen, vorläufig zumindest. In Naumburg in Sachsen-Anhalt beschloss die Stadtverwaltung bereits im Dezember, die städtischen Museen bis Ende März zu schließen. In Sachsen betrifft es vorerst das Käthe-Kollwitz-Haus in Moritzburg. Am 14. Januar soll dort wieder mit einer verkleinerten Kollwitz-Ausstellung im Erdgeschoss geöffnet werden. Die Dauerschau aber „muss aus Energiespargründen bis Ende März geschlossen bleiben“, wie es auf der Webseite der Einrichtung heißt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hygiene-Museum spart bereits

Ist das nun erst der Anfang? Werden weitere Museen folgen (müssen)? Diese Fragen sind der Anlass für eine entsprechende Mail-Umfrage der DNN unter einem guten Dutzend Einrichtungen. Sie zeigt unter anderem, wie viel die Museen schon an Energie einsparen.

Beispiel Dresdner Hygiene-Museum: Dort wurden im November 25 Prozent weniger Energie verbraucht als im Vorjahresmonat, wie Museumssprecher Christoph Wingender schreibt. Das betreffe vor allem die Fernwärme – „durch Absenken der Temperaturen in den Ausstellungen, den Verkehrsflächen und den Büro- und sonstigen Arbeitsräumen des Museums“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

16 Grad im Stadtmuseum Neustadt

Einem ähnlichen Muster folgen logischerweise auch andere Ausstellungshäuser, nicht zuletzt die deutlich kleineren. Im Stadtmuseum Neustadt werde in den Ausstellungsräumen auf maximal 16 Grad geheizt, antwortet Museumsleiterin Ulrike Hentzschel. „Die Magazine sind noch kühler, dort schwankt es zwischen 13 und 15 Grad.“ Seien keine Gäste im Haus, werde die Beleuchtung in der Ausstellung ausgeschaltet. Außerdem werde warmes Wasser „nur für die wöchentliche Reinigung des Hauses“ angestellt.

In Zittau sind die Stammhäuser der dortigen Städtischen Museen ein Kloster und eine Kirche. Sie seien daher zu großen Teilen sowieso nur gering temperiert oder gar nicht geheizt – „und das aus konservatorischen Gründen“, wie Museumsdirektor Peter Knüvener schreibt. „Daher gehen wir davon aus, dass wir die Häuser offenhalten können.“ Betroffen aber ist demzufolge die temporäre Ausstellung „1000 & Deine Sicht“ in der Zittauer Baugewerkeschule. Die Schau bleibe bis Ende März in einer planmäßigen Winterpause und könne in dieser Zeit nur auf Anfrage geöffnet werden. Das Ganze sei ein Förderprojekt, das inklusive Energiekosten schon vor dem Februar 2022 (und damit vor dem Einmarsch Russlands in der Ukraine) beantragt worden sei. „So haben wir frühzeitig die Winterpause einkalkuliert, da die Mehrkosten für die Heizung ganz erheblich sind, und das Projekt dann in den Sommer hinein verlängert“, fasst Knüvener zusammen.

Auch Verkehrsmuseum drosselt die Heizung

Das Dresdner Verkehrsmuseum macht laut Sprecher Manual Halbauer „ein monatliches Monitoring unserer Energieverbräuche“ – Strom und Fernwärme. Auch dort wird gedrosselt. Die Raumtemperaturen in den Ausstellungen liegen demzufolge bei 18 Grad, in den Büros bei 19 Grad. Je nach Tageslicht werde die Beleuchtung in den Ausstellungen ausgeschaltet, die Nachtbeleuchtung komplett abgestellt. All das helfe, bis zu 15 Prozent Energie einzusparen, rechnet Halbauer vor.

Aus dem Dresdner Erich Kästner Haus für Literatur kommt der knackige Satz: „Schließen ist für uns keine Option.“ Den schreibt Andrea O’Brien, womit sie wohl den meisten Museumsbetreibern aus der Seele sprechen dürfte. Die Heizungen würden heruntergedreht, so weit es für die Besucher erträglich bleibe, so O’Brien weiter. Sie endet trocken: „Die Exponate sind resilient und Decken haben wir für Gäste und Mitarbeitende im Angebot.“ Die Städtischen Sammlungen Freital lassen wissen: „Eine Schließung oder Öffnungszeitenverkürzung ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgesehen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Alternative für Winterurlauber

Die Deutsche Raumfahrtausstellung in Morgenröthe-Rautenkranz bleibt ebenfalls offen und liefert dafür eine interessante Begründung. „Wir wollen den Winterurlaubern, die ihre Zeit in unserer Region nicht im Schnee verbringen können, nicht auch noch diese Alternative nehmen“, wie es die Ausstellungsleiterin Romy Mothes formuliert.

Auch im Museum der Westlausitz in Kamenz „sind noch keine Schließungen oder Sonderöffnungszeiten geplant“, wie Pressesprecher Bodo Plesky mitteilt. Man habe, „wahrscheinlich wie überall“, die Temperatur in den Ausstellungsräumen abgesenkt „und sonst offen stehende Türen zwischen den Ausstellungsbereichen und Zuführungen geschlossen“. Diese Türen müssen die Besucher nun selbst öffnen. „Außerdem bleibt das Haus weitestgehend dunkel und nur die Bereiche mit Publikum werden, nun über Bewegungsmelder gesteuert, beleuchtet.“ Abschließend formuliert Plesky eine Hoffnung, quasi stellvertretend für alle: „von Schließungen verschont zu bleiben, und dass betroffene Häuser bald wieder in den Regelbetrieb übergehen können“.

„Das wäre für uns das Aus gewesen“

Der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen sind bisher keine Schließungsszenarien aus Sachsens Museen bekannt. Die Direktorin der Landesstelle, Katja Margarethe Mieth, bezeichnet das Erwägen bestimmter Schließzeiten oder verkürzte Öffnungszeiten in besuchsschwachen Zeiten für Museen jedoch als „geläufige Maßnahme, die durch die Energiekrise derzeit womöglich stärker als sonst in Betracht gezogen wird“.

Gisbert Porstmann, Direktor der Städtischen Museen Dresden, ist froh, dass das Thema der drohenden Energiekrise nicht so eine Wucht entwickelt hat wie anfangs befürchtet. „Das wäre für uns das Aus gewesen“, sagt er am Telefon. Ganz im Gegenteil sieht der Museumschef im Moment viel Hoffnungsvolles. „Wir haben die Besuchszahlen von Ende 2019 fast wieder erreicht.“ Die vorausgegangene Reaktivierungskampagne („Wir haben viel Werbung machen können.“) war und ist erfolgreich, „aber auch dringend notwendig“, erzählt Porstmann. Außerdem seien es zur Zeit vor allem Kinder und Jugendliche, „die uns die Bude einrennen“. Eine Entwicklung, die noch mehr Museen zu wünschen ist, nicht nur in Sachsen.