So wollen Anwohner die Lenbachstraße in Dresden-Strehlen aufpeppen

Anwohnermitgestaltung mal anders: Die Lenbachstraße in Strehlen ist nicht besonders lang, dennoch gehört sie zu den besonderen Straßen in Dresden. Zunächst hatten sich die dort Wohnenden gegen die Parkplatzsituation ausgesprochen, sich über die zugeparkten Gehwege beschwert. Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) reagierte prompt und ordnete das rechtswidrige Abstellen der Autos ab.

Eine Initiative will die Gehwege auf der Lenbachstraße aufhübschen. © Quelle: Sebastian Kositz

Und nun herrscht auf den Trottoirs Platz. Platz, der genutzt werden möchte. Deshalb sammelt eine Initiative nun Ideen, was auf der freigewordenen Fläche passieren könnte. Vorgestellt werden diese am Freitag – wenn dann noch weniger Parkplätze zur Verfügung stehen werden. Denn die Lenbachstraße feiert ein Straßenfest – im Rahmen eines Park(ing) Days, das ein vorübergehendes Parkverbot nach sich zieht. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Eine hundertprozentige Sicherheit und flächendeckenden Schutz von technischen Anlagen kann es nicht geben. Steffen Heine Geschäftsführer der Sachsen Netze, über die Gefahr eines Blackouts.

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Zahl bekannter aktiver Fälle steigt um über 100 an: Erstmal seit längerer Zeit steigt in Dresden die Zahl der aktiven, bekannten Coronafälle wieder deutlich an – gleich um mehr als 100 am Dienstag. Deutet sich hier eine Trendumkehr an? Jetzt lesen

Omikron-Impfstoffe: Wen schützen sie, wann kommen sie und brauchen wir sie überhaupt noch?: Im Herbst sollen in Deutschland an Omikron angepasste Impfstoffe zum Einsatz kommen. Doch braucht es die Vakzine dann überhaupt noch? Und wenn ja, wer sollte sich damit impfen lassen? Wir erklären, was über die adaptierten Corona-Impfstoffe inzwischen bekannt ist. Jetzt lesen

„Gute Immunlage aufgebaut“: Virologin erwartet keine Überlastung der Krankenhäuser im Winter: In den letzten beiden Jahren waren unsere Krankenhäuser wegen schwerer Corona-Infektionen teilweise überlastet. Das wird dank Impfungen und durchgemachten Infektionen in diesem Jahr anders laufen, vermutet die Virologin Ulrike Protzer. Die Medizinerin rechnet allerdings mit einer verstärkter Grippewelle. Jetzt lesen

Dresden und die Region

Je mehr Umspannwerke es in einer Stadt gibt, desto schneller können Ausfälle kompensiert werden. © Quelle: Anja Schneider

Kann sich ein flächendeckender Stromausfall in Dresden wiederholen?

Vor einem Jahr gingen in Dresden die Lichter aus. Ein großer, mit Metall beschichteter Luftballon löste einen flächendeckenden Stromausfall aus. Kann sich dieses Geschehen wiederholen? Was tut der Netzbetreiber Sachsen Netze für die Sicherheit? Jetzt lesen

Ein Mitarbeiter eines Unternehmens erfasst seine Arbeitszeit digital an einem Terminal. (Archivbild) © Quelle: Sina Schuldt/dpa

Urteil des Bundesarbeitsgerichts: Arbeitszeiterfassung ist in Deutschland Pflicht

In Deutschland gibt es eine Pflicht zur Arbeitszeiterfassung. Das hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) jetzt entschieden. Fachleute rechnen damit, dass das Grundsatzurteil weitreichende Auswirkungen auf die Wirtschaft haben könnte. Jetzt lesen

Termine des Tages

15 Uhr: Auszeichnung für Schulen - Das sächsische Kultusministerium zeichnet 17 Schulen mit dem Titel „MINTfreundliche Schule“ und sieben Schulen mit dem Titel „Digitale Schule“ aus .

17.30 Uhr: Sitzung des Stadtbezirksbeirates Blasewitz - In der öffentlichen Sitzung geht es unter anderem um die Nachpflanzung von Bäumen entlang der Karcherallee, die Kofinanzierung der Wegerekonstruktion und des Trinkbrunnenbaus im Hermann-Seidel-Park und Anfragen an den Oberbürgermeister zum Planungsstand zur Kreuzung Hüblerstraße/Niederwaldstraße, zur Umrüstung der bestehenden Gaslaternen auf LED-Technologie und zur Optimierung der Terminvergabe im Bürgerbüro Blasewitz. Ort: Stadtbezirksamt, Ratssaal, Naumannstraße 5, 01309 Dresden

19:30 Uhr: Monty Python‘s Spamalot in der Theateruine St. Pauli - »Monty Python‘s Spamalot« parodiert mit frechem Witz die Legende von König Artus und den Rittern der Tafelrunde auf der Suche nach dem Heiligen Gral. Nach der Uraufführung 2005 am Broadway ging das Spektakel mit seiner mitreißenden Musik um die Welt und hält nun mit seinem schwarzen Humor Einzug in die St. Pauli Ruine.

20 Uhr: Älternabend in Katy‘s Garage - Tanzvergnügen für Erwachsene. An jedem Mittwoch findet in Katy‘s Garage die legendäre Party für Jung und Alt statt.

Wer heute wichtig wird

Die Bundesregierung während ihrer Klausurtagung Ende August auf Schloss Meseberg . © Quelle: IMAGO/Chris Emil Janßen

Auf der heutigen Kabinettssitzung will die Bundesregierung unter anderem die Einführung des Bürgergelds als Hartz-IV-Ersatz beschließen.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Die chinesische Wollhandkrabbe überlebte den Ausflug nicht.

... ein „riesiger Krebs“, den ein Autofahrer in Stadthagen überrollte

.Seit Jahren macht sich die hierzulande eigentlich nicht heimische chinesische Wollhandkrabbe in Deutschland breit. Auch in Schaumburg wurden Exemplare gesichtet – wie jetzt in Stadthagen. Dort überlebte ein Tier die Begegnung mit einem Auto nicht, bescherte der Polizei aber einen ungewöhnlichen Einsatz. Jetzt lesen

