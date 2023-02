Mit Fördermitteln der Europäischen Union will Dresden Wege zur Klimaneutralität testen. Vermieter wie Vonovia und die Technische Universität beteiligen sich an dem Projekt, das mit bis zu 46 Millionen Euro ausgestattet wird.

Dresden. Die Europäische Kommission unterstützt Dresden mit rund 7,5 Millionen Euro Fördermitteln auf dem Weg zur klimaneutralen Stadt. Das Geld kommt aus dem Projekt „NeutralPath“, für das sich die Stadtverwaltung zusammen mit der Technischen Universität Dresden, dem Versorgungsunternehmen Sachsen Energie, der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden (WiD) und dem Immobilienkonzern Vonovia beworben hat. Mit Fördermitteln von Bund und Land könnten bis zu 46 Millionen Euro bis Ende 2027 in nachhaltige und zukunftssichere Gebäude- und Energiekonzepte investiert werden. Dresden soll zusammen mit der spanischen Stadt Saragossa in Europa Vorreiter in Sachen Klimaneutralität werden.