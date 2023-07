﻿So will Dresden junge Raubstraftäter in die Schranken weisen

Dresden. Dann ging alles ganz schnell: Aus einer größeren Gruppe heraus kamen zwei junge Männer auf die Jugendlichen zu, bedrängten sie und forderten die Handys. Als sich die Opfer wehrten, setzte es Schläge. Ein Szenario, das sich regelmäßig in Dresden abspielt. Junge Leute rauben mit einer Gruppe im Rücken andere junge Menschen aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Polizei hat die Sonderkommission „Iuventus“ gegründet, um das Phänomen zu bekämpfen. Wie aber geht es weiter mit ermittelten Tatverdächtigen? Was kann das städtische Jugendamt tun? Ein Interview mit Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU).

Dresdens Bildungsbürgermeister Jan Donhauser © Quelle: Dietrich Flechtner

Frage: Wie stellt sich das Kriminalitätsgeschehen aus Sicht des Jugendamtes dar?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jan Donhauser: Das Jugendamt nimmt das Thema Jugendkriminalität sehr differenziert wahr. Grundsätzlich gibt es keine stadtweite Rückmeldung der Kinder,- Jugend- und Familienangebote zur Jugendkriminalität, besonders in Form von Bandenbildung. Die Erhöhung bezieht sich auf einzelne Stadträume.

„Wir können nur Vermutungen anstellen“

Was sind die Ursachen für die Häufung von Raubstraftaten?

Grundlegende Ursachen für Straftaten werden durch die Kriminologie gut beschrieben und sind bereits seit Jahrzehnten bekannt. Wir können auf verschiedene theoretische Modelle zurückgreifen. Diesen Erklärungsmodellen gemein ist, dass sie alle die Lebensumstände, -bedingungen und -geschichten der Tatverdächtigen in den Blick nehmen. Zu den Ursachen der aktuellen Häufung im Bereich der Delikte, die durch die Sonderkommission „Iuventus“ bearbeitet werden, können wir aktuell nur Vermutungen anstellen.

Warum sind die Täter fast ausschließlich junge Männer?

Im Bereich der Jugendkriminalität und auch der Kriminalität im Allgemeinen, vor allem bei Gewaltstraftaten, sind Männer grundlegend überrepräsentiert. Diese Verteilung spiegelt sich auch in der aktuell in Dresden auftretenden Situation wider. Jugendkriminalität selbst stellt ein Phänomen dar, dass alle jungen Menschen im Rahmen ihres Entwicklungsprozesses betrifft. Junge Männer sind in ihrer Sozialisation durch ihr Ablöseverhalten während der Pubertät dabei tendenziell risikofreudiger.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Menschen werden an den Rand abgedrängt“

Wie erklären Sie sich den laut Polizei hohen Ausländeranteil?

Liegt in der Familie eine Migrationsgeschichte innerhalb der letzten beiden Generationen vor, so sind die Jugendlichen teilweise überproportional stark von verschiedenen Risikofaktoren für ihre Entwicklung betroffen. Es bestehen Sprachbarrieren, zudem sind sozioökonomische Hürden und Nachteile im Bildungssystem hier hoch. Das kann zu zusätzlichen sozialen und psychischen Belastungen führen.

Lesen Sie auch

Weiterhin ist Zuwanderung, gerade im Kontext von Flucht, auch in der öffentlichen Wahrnehmung nicht durchgehend positiv konnotiert. Hier können Marginalisierungs- und Ausgrenzungserfahrungen entstehen, die ohne Migrationsgeschichte nicht erlebt werden. Das kann negative Auswirkungen haben, welche Menschen an den Rand der Gesellschaft abdrängen können. Diese Gemengelage kann als eine Art Verstärker wirken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Welche Motive stecken hinter den Taten? Materielle oder eher soziale?

Statt eines Blickes auf einzelne Motive müssen wir den Fokus eher auf die grundlegenden Ursachen lenken. Materieller Antrieb ergibt sich oft aus sozialen Ursachen. Materieller Zugewinn bedeutet im Jugendalter häufig auch einen Zugewinn an sozialem Status. Der erlebte soziale Statusgewinn und die Selbstwirksamkeitserfahrung durch die Straftaten dürften an diesen Stellen überwiegen.

Gemeinsame Fallkonferenzen mit vielen Partnern

Wie gehen Sie mit ermittelten Tatverdächtigen um? Welche Maßnahmen leiten Sie ein?

Nach der Information über die Einleitung eines Strafverfahrens durch die Polizei lädt die Jugendgerichtshilfe die Jugendlichen umgehend zusammen mit ihren Eltern ein und führt bei Bedarf auch Hausbesuche durch. Gemeinsam mit weiteren Stellen wie dem Allgemeinen Sozialen Dienst des Jugendamtes und freien Trägern der Jugendhilfe werden sowohl allgemeine erzieherische Maßnahmen als auch spezifische, tatbezogene Maßnahmen wie Aggressionskontrolltraining, Soziale Trainingskurse, nach Möglichkeit ein Täter-Opfer-Ausgleich oder auch eine sozialpädagogische Einzelbetreuung eingesteuert. Die jungen Menschen werden in der Folge eng durch die Jugendgerichtshilfe begleitet. Es wird ein dauerhafter Kontakt aufrechterhalten, um bestenfalls neuen Straftaten vorzubeugen. Auch gemeinsame Fallkonferenzen mit Staatsanwaltschaft, Polizei und weiteren Kooperationspartnern dienen der Prävention.

Eltern wollen das Beste für ihre Kinder

Sie sind auf die Mitwirkung der Elternhäuser angewiesen. Funktioniert das?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die Jugendgerichtshilfe ist die Zusammenarbeit mit den Elternhäusern eine wichtige Säule in ihrer Arbeit. Zum einen sind die Eltern als Sorgeberechtigte verpflichtend einzubinden, nicht zuletzt, da für viele pädagogische Maßnahmen ihre Zustimmung benötigt wird. Zum anderen sind die Eltern als primäre Erziehungsinstanz ein maßgeblicher Faktor in der Entwicklung der jungen Menschen. Ein gelingendes Zusammenspiel kann hier als Verstärker für alle eingeleiteten Schritte wirken. Ganz allgemein kann gesagt werden, dass allen Eltern grundlegend natürlich daran gelegen ist, dass ihre Kinder ein möglichst sorgenfreies Leben ohne größere Stolpersteine führen können. Dazu gehört auch, dass Eltern ihre Kinder nicht im Gericht oder gar im Gefängnis sehen wollen. Dadurch ergibt sich in der überwiegenden Mehrzahl eine gute und produktive Arbeitsbasis mit einem gemeinsamen Ziel.

Schule schwänzen kann verstärkender Faktor sein

Welche Zusammenhänge gibt es zum Schule schwänzen?

Schulabsentismus kann auf mehreren Ebenen eine wesentliche Rolle im Zusammenhang mit Jugendkriminalität spielen. Schule gibt als erstes auf organisatorischer Ebene einen festen Rahmen im Tagesrhythmus junger Menschen vor. Der Wegfall dieses Rahmens kann zu einer gewissen Entgrenzung im Hinblick auf Tag und Nacht führen. Daneben erfüllt Schule zu ihrem primären Bildungsauftrag eine Funktion als Erziehungs- und vor allem Sozialisationsinstanz für junge Menschen. Hier werden Erfahrungen unter Gleichaltrigen gemacht, es werden Kontakte geknüpft, Interessen geweckt und gefördert sowie ein Raum zur sozialen Orientierung geboten. Lehrkräfte, Schulsozialarbeit oder andere in der Schule tätigen Fachkräfte stehen im besten Fall als Ansprechpartner – auch in schwierigen Lebenslagen – zur Verfügung. All diese Möglichkeiten fallen bei fehlendem Schulbesuch weg. Schulabsentismus kann, muss aber kein verstärkender Faktor für die Begehung von Straftaten sein.

Weiterlesen: Warum schwänzen so viele Schüler in Dresden den Unterricht?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Welches Präventionskonzept verfolgt das Jugendamt?

Es gibt eine Vielfalt von städtischen und sächsischen Angeboten für Prävention, die auch auf kriminelles Verhalten Einfluss nehmen können. Hierfür wurde eine Kooperationsgruppe geschaffen: Prävention im Team (PIT). Gemeinsam mit Vertretern von Schule, Polizei, Amt für Gesundheit und Prävention werden hier die jeweils passenden Präventionsangebote verfügbar gemacht.

Sozialarbeiter müssen sich rückwärts an die Ursachen heranarbeiten

Kommt man dem Phänomen mit mehr Sozialarbeit bei?

In der Auseinandersetzung mit dem aktuell neu in Dresden in dieser Ausprägung auftretenden Phänomen der verstärkten Gewalt- und Raubstraftaten im Gruppenkontext kann mehr Sozialarbeit nur ein Baustein sein. Oft werden Bedarfe oder Probleme erst in Krisensituationen sichtbar, so auch jetzt bei den aktuell auftretenden Straftaten durch junge Menschen in Dresden. In diesen Fällen kann sich Sozialarbeit nur über die sich abzeichnenden Symptome rückwärts an die Ursachen der Probleme heranarbeiten und dabei in vielen, aber nicht allen Fällen Hilfe, Unterstützung und auch Lösungsvorschläge anbieten.

Gibt es die Möglichkeit, Streetworker einzusetzen, damit die durch die Stadt ziehenden Gruppierungen gar nicht erst aktiv werden?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Streetwork versteht sich als ein präventives Angebot von Sozialarbeit und wird dabei auch in den Sozialräumen mit erhöhter Kriminalität aktiv.

Welche Angebote der Jugendhilfe gibt es für Tatverdächtige und Jugendliche aus deren Umfeld?

Explizite Angebote der Jugendgerichtshilfe im Rahmen der Strafverfahren neben den allgemeinen Jugendhilfeangeboten sind unter anderem verschiedene Soziale Trainingskurse, Aggressions- und Affektkontrolltraining, themengebundene und ergebnisorientierte sozialpädagogische Einzelgespräche, psychologische Einzelgespräche, individuelle pädagogische Begleitung im Rahmen einer Betreuungsweisung oder Alltagsunterstützung durch ehrenamtliche Betreuungslotsen.

DNN