Sachsens Wirtschaft sucht händeringend Fachleute, aber der Markt ist leer. Wo also suchen? Welche Länder bieten sich an? Die IHK Dresden verlangt statt vieler Einzelaktionen eine Strategie.

Dresden. Zu kompliziert, zu langsam, zu bürokratisch – die Verfahren, die Zuwanderer in Deutschland durchlaufen müssen, um in Arbeit zu kommen, nerven Betroffene aus dem Ausland ebenso wie hiesige Firmenchefs, die händeringend Fachkräfte suchen. Was fehlt, sind klare Strukturen, schlanke Regeln und konkrete Verantwortlichkeiten, sagt Andreas Sperl, Präsident der Industrie- und Handelskammer Dresden (IHK), als er vor Ostern den Fachkräftemangel zum Thema machte.