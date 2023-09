﻿So wählt Dresden 2024 den neuen Stadtrat

Dresden. Breite Zustimmung zum interfraktionellen Antrag von SPD und FDP sowie deutliche Kritik an der Verwaltung: Dresden wählt am 9. Juni 2024 einen neuen Stadtrat und muss in etwa gleichgroße einwohnerstarke Wahlkreise bilden. Die Altstadt hat in den vergangenen Jahren einen deutlichen Bevölkerungszuwachs erlebt und droht, über das Gefüge innerhalb der elf Wahlkreise zu sprengen. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, den Stadtteil Johannstadt zu spalten und Johannstadt-Nord dem Wahlkreis Striesen zuzuordnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vorschlag der Verwaltung unlogisch

Dana Frohwieser (SPD) und Robert Malorny (FDP) halten diesen Vorschlag für unlogisch und wollen den Stadtteil Friedrichstadt dem Wahlkreis Cotta zuordnen. Stadträumlich seien Friedrichstadt und Löbtau ohnehin kaum zu trennen. Dieser Vorschlag findet breite Zustimmung im Stadtrat. „Wir werden zustimmen“, erklärte Grünen-Fraktionsvorsitzende Christiane Filius-Jehne. „Der Beschlussvorschlag ist Voraussetzung für eine ordnungsgemäße und faire Durchführung der kommenden Kommunalwahl“, sagte Linke-Stadtrat Jens Matthis.

„Wahlen kommen nicht überraschend“

Die Verwaltung habe die Neuordnung der Wahlkreise viel zu spät in den Fokus genommen, bemängeln Filius-Jehne und Frohwieser. „Wahlen sind keine überraschenden Ereignisse“, so die Grünen-Fraktionsvorsitzende. „Die Vorlage hätte viel früher kommen müssen.“ SPD-Fraktionsvorsitzende Frohwieser will eine Änderung des Wahlgesetzes anregen. Statt auf die Einwohnerzahl sollte auf die Zahl der Wahlberechtigten bei der Bildung von Wahlkreisen abgestellt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Stadtrat entscheidet auf seiner Sitzung am Donnerstag über den Zuschnitt der Wahlkreise.

DNN