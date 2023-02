﻿So viele Tuberkulose-Infektionen registriert Dresden

In Chemnitz ist in einer Pflegefachschule Tuberkulose ausgebrochen. Auch in Dresden registriert das Gesundheitsamt immer wieder Infektionen. Das zeigt die Statistik für 2022.

Dresden. Ein Tuberkulose-Ausbruch in einer Pflegefachschule in Chemnitz schlägt aktuell hohe Wellen. Schon mehr als 25 Menschen haben sich mit der Lungenkrankheit angesteckt. Eine Pflegeschülerin war an Lungentuberkulose erkrankt und soll das Infektionsgeschehen in Gang gesetzt haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dresden ist im vergangenen Jahr von großen Tuberkulose-Ausbrüchen verschont geblieben. Aber von der Bildfläche ist die Krankheit nicht verschwunden. 27 TBC-Infektionen wurden vom Gesundheitsamt im Jahr 2022 registriert. Von Januar bis November wurden der Behörde jeweils bis zu vier Fälle pro Monat gemeldet, teilte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) jetzt auf Anfrage von Stadträtin Monika Marschner (AfD) mit.

Die meisten Infektionen in der Dresdner Neustadt und Plauen

Sechs Tuberkulose-Patienten waren den Angaben zufolge jünger als 20 Jahre alt, 14 zählen zur Altersgruppe 21 bis 40 Jahre, vier zur Altersgruppe 41 bis 60 Jahre und drei waren 61 Jahre und älter. Mit jeweils sieben Fällen traten die meisten Infektionen in den Stadtbezirken Neustadt und Plauen auf. Infektionen wurden auch in den Stadtbezirken Altstadt, Pieschen, Blasewitz, Prohlis und Cotta registriert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tuberkulose ist meldepflichtig

Tuberkulose wird durch Bakterien ausgelöst und ist meldepflichtig. Die Erreger werden vor allem durch Husten und Niesen ausgeschieden und verbreiten sich über Aerosole in der Luft. Ob es zu einer Ansteckung kommt, hängt unter anderem davon ab, wie lange und intensiv der Kontakt mit Erkrankten war und wie empfänglich die Person für eine Infektion ist, wie es bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung heißt. Laut Robert Koch-Institut ist die Zahl der Neuerkrankungen in Deutschland in den vergangenen Jahren gesunken. 2021 waren es knapp 3900.