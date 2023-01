﻿Christmas Garden als „schillernder Publikumsmagnet“: So viele Leute kamen

Draußen warten, drinnen Gedränge: Das war beim Kostümverkauf in der Oper los

Während sich vor der Dresdner Semperoper am Sonntagmittag noch zahlreiche Interessierte die Beine in den Bauch standen, wühlten und probierten sich in der Garderobe Kaufwillige durch den ausrangierten Fundus. Ein Foto-Streifzug.