﻿So viel Platz hat Dresden für Asylbewerber

Bis Jahresende werden noch bis zu 600 Asylbewerber nach Dresden kommen. Die Verwaltung sucht Quartiere und hofft, auf Turnhallen als Notunterkünfte verzichten zu können.

Dresden hat im Oktober 518 Asylbewerber aufgenommen. Das teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage der DNN mit. So hat die Landesdirektion Sachsen (LDS) der Stadt in der ersten Oktoberwoche 171 Personen zur Unterbringung und Betreuung zugewiesen, in den weiteren Wochen waren es 155, 101 und 91 Asylbewerber. Dresden rechnet bis zum Jahresende mit weiteren 600 Menschen, die in der Stadt untergebracht und betreut werden müssen.