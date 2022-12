﻿Wie in Dresden die Waldorfschule der Krise trotzt

Dresden. Bemerkenswerter Umgang mit der Krise: „Es ist schon etwas Besonderes“, meint Tilman Morgenmeyer. Der 50-Jährige ist Teilzeit-Lehrer an der Neuen Waldorfschule Dresden, die in Niedersedlitz gerade ihr neues Domizil errichtet. Bauboom, Inflation und Energiekrise machen auch um dieses Projekt keinen Bogen. So soll unter anderem mit Eigenleistungen der Kostendruck vermindert werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Schüler arbeiten in der Werkstatt an Fensterbänken, Gardinen und kleineren Möbelstücken. Handlungspädagogik gehört bei diesem Schultyp ohnehin dazu. „Hier ist es wirklich aus dem Leben gegriffen, die Kinder werden es selbst nutzen und Generationen nach ihnen auch“, betont Tilman Morgenmeyer, der im zweiten Leben selbstständiger Tischlermeister ist. Das sei gelebte Praxisbezogenheit, ein „Glücksfall“ geradezu.

Schluck auf den Neubau

Kathrin-Susann Köhler kann den Effekt in nüchterne Zahlen pressen. 50 000 Euro ließen sich damit schon einsparen, das ist „richtig Geld“, meint die Geschäftsführerin der Schule. Da hatte sie gerade bei einem Richtfest die Unterstützung aller Mitwirkenden gelobt und den Polier der Firma Hentschke Bau beim Richtspruch immer wieder zu einem kräftigen Schluck auf den Neubau motiviert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit Jahren arbeitet die Schule an dem Projekt. Zunächst hatte die Neue Waldorfschule, die zweite ihrer Art in Dresden, an der Marienallee ihr Domizil. Das platzte schnell aus allen Nähten. 2013 war der Trägerverein der Schule in Niedersedlitz gegründet worden und so sollte dort auch der künftige Sitz entstehen.

Vor Monaten noch nicht an Richtfest geglaubt

2019 zog die Schule in ein Containerdorf zwischen Erich-Kästner- und Heinrich-Mann-Straße, aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen konnte die Schule nicht mehr warten, bis der Neubau steht. Dann musste lange um die Fördermittel des Freistaats gezittert werden, die in einem Hickhack zwischen Stadt und Land ins Wanken gerieten. Im Sommer 2021 konnten die Bagger anrollen. Wenig später ging es mit den aktuellen Krisen dieser Welt erst richtig los.

Lesen Sie auch

Im Mai dieses Jahres hätten die meisten nicht mehr geglaubt, dass es 2022 noch etwas mit dem Richtfest wird, meinte Geschäftsführerin Köhler. Ständig wurde umgeplant, angepasst, abgespeckt. „Wir haben viel gespart“, erklärt Lutz Stellmacher vom Vorstand des Trägervereins, der froh ist, mit Köhler eine Architektin an der Spitze des Projekts zu haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kampf um Zeit und Kostenrahmen

In mehreren Bauabschnitten will die Schule verschiedene Gebäude errichten. Ein sogenanntes Mittagshaus mit Mensa, Fachbereichen und Verwaltung sowie ein Gebäude für die Mittelstufe von fünfter bis zehnter Klasse entstehen zuerst. Im Sommer 2023 soll dieser Abschnitt fertig sein, zwei Jahre später der zweite Abschnitt für die Unterstufe und ein Jahr darauf der Komplex für die Oberstufe. Perspektivisch gehört auch noch eine Turnhalle zum Plan des Schulvereins.

Ursprünglich waren dafür insgesamt etwa 25 Millionen Euro kalkuliert. „Jetzt sind wir bei rund 34 Millionen Euro“, erklärte Lutz Stellmacher beim Baustart 2021. Acht Millionen Euro kommen vom Freistaat. Mit großem Einsatz kämpfe die Schulgemeinschaft um die Einhaltung des Zeit- und des Kostenrahmens.

Hoffen auf den Freistaat

Ganz wird es nicht klappen. Das Mittagshaus dürfte erst im Oktober fertig sein. „Davon gehen wir aus“, heißt es allenthalben. Bei den künftigen Bauabschnitten wurde mit Flächenoptimierungen auf die Sparbremse getreten – genauso wie beim jetzigen Baugeschehen. „Da geht es auch mal um die Frage, ob es Linoleum sein wird oder der Estrich reicht“, erläutert Stellmacher die ständigen Überlegungen. Trotz allem liegen die Kosten noch etwas über dem Plan.

Sachsenweit sind die Freien Schulen davon betroffen und hoffen auf den Freistaat, der die Förderung lange vor Corona und Ukraine-Krieg festgelegt hat. Wenn sich da noch etwas bewegt, werden sich wohl auch die Schüler noch mehr freuen als schon jetzt beim Richtfest. Sie hätten sich da ein bisschen was zusammengereimt, meint der 15-jährige Alexander. Und so hieß es in einem kleinen Gedicht zum Richtfest: Nun seht, die Mittelstufe ist schon da, jetzt rufen wir ganz laut hurra.