﻿OB Hilbert in Dresden sieht Tarifforderung kritisch

Dresden. Der Oberbürgermeister der sächsischen Landeshauptstadt sieht die aktuellen Tarifforderungen der Gewerkschaften für den öffentlichen Dienst kritisch. „Das ginge hart ans Eingemachte“, sagte Dirk Hilbert (FDP) gegenüber den DNN.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Gewerkschaften ziehen mit einer Forderung von 10,5 Prozent mehr Einkommen in die Tarifverhandlungen für rund 2,5 Millionen Beschäftigte von Bund und Kommunen. Mindestens solle es 500 Euro mehr im Monat geben. Verdi-Chef Frank Werneke und der dbb-Vorsitzende Ulrich Silberbach wiesen bei der Präsentation der Forderungen ausdrücklich darauf hin, dass die Beschäftigten für ihre Ziele energisch kämpfen würden. Die Mobilisierungsbereitschaft sei hoch, sagte Werneke.

Kommunen: Nicht leistbar

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) hatte die Forderungen prompt abgelehnt und als „nicht leistbar“ bezeichnet. Verhandelt wird ab dem 24. Januar in Potsdam. Der Abschluss ist für Ende März vorgesehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie Hilbert sagte, sei die Stadt beim Haushaltsentwurf schon davon ausgegangen, dass sie wohl nicht mit zwei Prozent Tarifsteigerung auskommen werde. Das ist eine übliche, pauschale Größenordnung aus früheren Jahren. Die Stadt habe 13 Millionen Euro zusätzlich eingeplant, das entspricht einer einstelligen Tarifsteigerung unterhalb von fünf Prozent.

Würde die aktuelle Verdi-Forderung 1:1 umgesetzt und dieses Tarifergebnis wie in der Vergangenheit üblich auf das künstlerische Personal übertragen werden und in der Folge auch in die Beamtenbesoldung einfließen, hätte Dresden 2023 „weitere Mehrkosten von rund 33 Millionen Euro“ – insgesamt also 46 Millionen Euro.

Sachsenweit 750 Millionen Euro mehr

Nach Bekanntwerden der Tarifforderungen hatte bereits der Sächsische Städte- und Gemeindetag (SSG) vor den drohenden Belastungen gewarnt. Landesweit kämen rund 750 Millionen Euro auf die Kommunen zu, erklärte SSG-Geschäftsführer Mischa Woitscheck gegenüber DNN. Darin sind allerdings auch kommunale Krankenhäuser, Eigenbetriebe und Nahverkehrsbetriebe enthalten.

Weil für die unteren Einkommensgruppen eine Mindestanhebung von 500 Euro monatlich gefordert werde, läge die Tarifsteigerung praktisch bei mehr als 14 Prozent rechnete der kommunale Dachverband vor. „Das können die sächsischen Kommunen nicht stemmen“, sagte Woitscheck.

Hilbert zeigt Verständnis

Das sieht auch Hilbert so. Dabei gehe es Dresden finanziell noch vergleichsweise gut. Die Stadt habe einen ausgeglichenen Haushaltsentwurf vorlegen können. Manche Kreise in Sachsen wüssten kaum, wie sie das bewältigen sollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich habe Verständnis für den Kampf der Gewerkschaften um einen Inflationsausgleich“, sagte Oberbürgermeister Hilbert. Er würde sich jedoch wünschen, dass die prozentuale Anhebung „deutlich geringer“ ausfällt. Der OB legte den Interessenvertretungen der Beschäftigten dagegen nahe, über Einmalzahlungen nachzudenken. Der Bund hatte kürzlich die Möglichkeit geschaffen, dass einmalige Beträge von bis zu 3000 steuerfrei an die Beschäftigten gezahlt werden könnten. Das gilt auch für Kommunen.

Verdi sieht Einmalzahlung kritisch

Die Zahlung hat den Vorteil für die Arbeitgeber, dass es dadurch nicht zu einer dauerhaften Mehrbelastung kommt. Die 33 Millionen Euro Mehrkosten für Dresden bei der jetzigen Tarifforderung der Gewerkschaften würden „in den Folgejahren fortwirken“, erklärte Hilbert.

Verdi hatte dazu bereits wenig Bereitschaft signalisiert. „Einmalzahlungen sind Strohfeuer“, sagte Gewerkschaftschef Werneke. Die Inflation werde voraussichtlich hoch bleiben, deshalb seien lineare Verbesserungen in der Einkommenstabelle wichtig.