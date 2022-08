﻿So startet in Dresden die Schule

Am Montag startet der schulische Alltag. Für mehr 5000 Kinder in Dresden erstmals. Sachsens Schulsystem erlebt einen historischen Wandel. Es gibt viele Probleme, eine Schule beginnt mit Notbetreuung.

Am Montag beginnt auch in Dresden das neue Schuljahr.

Dresden. Sechs Wochen Ferien sind vorbei, heute beginnt für die Schüler in Dresden wieder der Ernst des Lebens. Dabei gibt es auch einen Neustart für das sächsische Bildungssystem überhaupt: In der Landeshauptstadt nehmen zwei Gemeinschaftsschulen in öffentlicher Trägerschaft die Arbeit auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Insgesamt müssen ab heute wieder mehr als 50 000 Mädchen und Jungen allein an den von Stadt oder Land getragenen rund 150 Grundschulen, Oberschulen, Gymnasien und Förderschulen die Schulbank drücken. Auch an den 10 Berufsschulen in Trägerschaft der Stadt beginnt wieder der Unterricht, den insgesamt etwa 13 000 junge Menschen besuchen.

5200 Erstklässler starten

Dazu kommen Schulen für die allgemeine oder berufliche Bildung, die von mehr als 40 freien Trägern betrieben werden. An diesen Einrichtungen sind etwa 17 000 Schüler registriert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Während der Großteil der Schüler wieder an bekannte Plätze zurückkehrt und auf die Klassenkameraden aus dem Vorjahr trifft, müssen einige die Klasse wiederholen oder sie machen das sogar freiwillig. Genau Zahlen liegen dazu derzeit noch nicht vor. Definitiv neu wird alles für etwa 5200 Kinder sein, die an den Grundschulen als Erstklässler ins Schulleben starten.

Das gilt unter anderem auch für etwa 70 Kinder an der Universitätsschule. Die Schule erforscht als Modellversuch der TU Dresden neue Formen des Lernens und Lehrens. Ab diesem Schuljahr ist sie eine Gemeinschaftsschule, die den Schulweg von der ersten bis zur 12. Klasse anbieten wird und neu ist im sächsischen Schulsystem. Mit einem Grund- und einem Oberschulstrang 2019 gestartet hat sie es bislang bis zur achten Klasse und insgesamt mehr als 500 Schüler geschafft. Das sprengt die Kapazitäten im DDR-Altbau an der Cämmerswalder Straße.

Bauarbeiten noch nicht abgeschlossen

Aus bautechnischen Gründen hat sich der Umzug in die Container verzögert. So starten die Klassen 1-6 in der ersten Woche nur im eingeschränkten Regelbetrieb (bis 12 Uhr, nachher Notbetreuung), und die Essensversorgung (Frühstück und Mittagessen) kann noch nicht geleistet werden. Die Einräumarbeiten dauern noch in die erste Schulwoche hinein an; die Arbeiten am Außengelände nehmen noch vier bis sechs Wochen in Anspruch.

Ebenfalls als Gemeinschaftsschule startet heute die bisherige 151. Oberschule. Sie bietet künftig als Gemeinschaftsschule Albertstadt den Bildungsweg von der fünften Klasse bis zum Abitur. Kooperationsschule ist die 148. Grundschule in der Neustadt. Sie startet in einem Teil des Neubaus an der Kreuzung Königsbrücker Straße/Stauffenbergallee, die Bauarbeiten laufen noch.

Lüftungsampeln für jeden Klassenraum

Die Probleme im neuen Schuljahr werden die alten sein. Allenthalben ist die Hoffnung groß, von neuen Einschränkungen durch Corona verschont zu bleiben. Kultusminister Christian Piwarz (CDU verwies auf den Herbstplan, der einen Basisschutz vor Corona und anderen Atemwegserkrankungen vorsieht. Neben den bekannten Hygieneregeln sollen mit Ende der Oktoberferien alle Unterrichtsräume mit CO2-Ampeln für rund zehn Millionen Euro ausgestattet werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch der Lehrermangel beherrscht den Alltag weiter. Fehlende Pädagogen machen immer wieder Streichungen beim Unterricht notwendig. Derzeit fehlt nach Berechnungen der GEW Sachsen jede zehnte Lehrkraft an öffentlichen Schulen. Insgesamt bleibt damit die Lage bei der Unterrichtsversorgung „angespannt“, räumt der Kultusminister ein. Zudem sei das „System Schule bei der Aufnahme ukrainischer Schülerinnen und Schüler bereits jetzt über der Belastungsgrenze“. Wie berichtet, können in Dresden nicht alle für die Schule angemeldeten Kinder pünktlich zum Schuljahresstart in einer Schule untergebracht werden. Mitte August fehlten noch etwa 300 Plätze.

Warnung vor Verkehrschaos

Auch in anderen Bereichen werden bekannte Probleme befürchtet. „Die Schule fängt wieder an und damit auch das allmorgendliche Verkehrschaos, verursacht durch Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto vorm Schultor absetzen“, befürchten Verbände.

Der ökologische Verkehrsclub VCD, das Deutsche Kinderhilfswerk (DKHW) und der Verband Bildung und Erziehung (VBE) rufen dazu auf, die Schüler möglichst selbstständig zur Schule und in den Kindergarten kommen zu lassen: zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Roller.

Stadt kündigt Kontrollen an

Die Stadt kündigte ab Montag tägliche Kontrollen zur Schulwegsicherheit durch das Ordnungsamt an. Mehrere Teams der Verkehrsüberwachung würden jeden Morgen vor Unterrichtsbeginn Schulen im Stadtgebiet anfahren. Dabei haben die Kontrolleure bestimmte Schwerpunkte im Blick: Durch das Falschparken im Fünf-Meter-Bereich an Kreuzungen und Straßeneinmündungen oder in zweiter Reihe werde eine erhebliche Gefährdung für Kinder provoziert, hieß es, da diese herannahende Fahrzeuge nicht sehen können und auch selbst von diesen schlecht wahrgenommen werden. Bei ähnlichen Aktionswochen in der Vergangenheit gab es Dutzende mündliche und schriftliche Verwarnungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die Schüler, die bei allen Problemen ja auch noch eine Menge lernen sollen, gibt es einen kleinen Trost. Jeder Schultag bringt sie den nächsten freien Tagen näher. In sieben Wochen, vom 17. Oktober bis 29. Oktober, sind schon wieder Herbstferien.