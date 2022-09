So startet die Gemeinschaftsschule in Dresden

in Dresden hat es zum Schuljahresstart einen historischen Moment gegeben. Nachdem auf Druck eines Volksantrags die Änderung des sächsischen Schulgesetzes den Weg dafür freigemacht hatte, sind in Dresden die ersten genehmigten Gemeinschaftsschulen in öffentlicher Trägerschaft gestartet. Neben der Universitätsschule ist dies auch die Gemeinschaftsschule Albertstadt. Für sie war der historische Moment mit ganz besonderen Umständen verbunden.

Gabriel und Antonia (re.), Schüler der Klassenstufe fünf, testen in der Gemeinschaftsschule Albertstadt die Sitzecken auf dem Flur. © Quelle: Anja Schneider

Die frühere 151. Oberschule wechselte aus ein paar Containern im Hechtviertel in einen Neubau. An der Kreuzung Königsbrücker Straße/Stauffenbergallee entsteht ein weiteres Schmuckstück in der Dresdner Schullandschaft – und dann kommt das große Aber. Massive Coronaausfälle bei den Ausbaufirmen, Lieferschwierigkeiten und Materialknappheit haben zu Bauverzögerung geführt. Wie kommt die Schule damit zurecht, was ist fertig, wo muss noch improvisiert werden? Schulleiterin Miriam Bankert nahm sich Zeit für einen Rundgang mit den DNN. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Wir sind die Mehrheit. Doch die Mehrheit schweigt oft. Umso wichtiger ist es, am 5. September auf der Augustusbrücke ein lautes Zeichen zu setzen. Gerhard Ehninger, Vorsitzender des Stiftungsrates der mitveranstaltenden Cellex-Stiftung zum heutigen Gastmahl „Dresden is(s)t bunt“

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Die Inzidenz sinkt weiter: Laut Robert-Koch-Institut sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz in Dresden weiter, die Zahl der Neuinfektionen fällt moderat aus. Die Corona-Lage in der Übersicht. Jetzt lesen

Leben mit Long Covid: „Es fühlt sich so an, als sei ich über Nacht 80 geworden“: Ann-Marlene Henning wäre fast an Corona gestorben. Tagelang lag sie im Koma, danach begann ein mühsamer Weg zurück in eine neue Normalität. Im RND-Interview erklärt die bekannte Sexologin, warum sie dachte, sie sei in der Hölle – und die Erfahrung trotzdem nicht bereut. Jetzt lesen

„Manche Menschen können sich gar nicht mehr vorstellen, dass Treffen mit anderen Freude bereiten“: Die Zeiten der Lockdowns und der Isolation haben ihre Spuren hinterlassen: Manche Menschen trauen sich seit der Corona-Pandemie auch ohne hohe Infektionszahlen nicht raus und meiden soziale Kontakte. Der Psychologe Ulrich Stangier erklärt im RND-Interview, was über das Cave-Syndrom bekannt ist – und warum wir Menschen nicht gut auf Isolation reagieren. Jetzt lesen

Dresden und die Region

Teilnehmer einer Demonstration zum Abschluss der Aktionswoche zum Christopher Street Day (CSD) feiern am Terrassenufer auf einem Wagen. © Quelle: Robert Michael/dpa

CSD Dresden setzt buntes Zeichen für Toleranz

Zum Abschluss einer Aktionswoche sind am Sonnabend rund 7000 Menschen beim CSD durch Dresden gezogen, um gegen Diskriminierung zu demonstrieren. Jetzt lesen

Unsere Leseempfehlungen

Aus unserem Netzwerk

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, 2.v.l.), kommt neben Omid Nouripour (l), Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, Saskia Esken (r), Bundesvorsitzende der SPD, sowie Christian Lindner (M), FDP-Bundesvorsitzender und Bundesminister der Finanzen, gefolgt von Regierungssprecher Steffen Hebestreit (SPD) zur Pressekonferenz nach den Beratungen von SPD, Grünen und FDP im Koalitionsausschuss. © Quelle: IMAGO/Future Image

Drittes Entlastungspaket umfasst mehr als 65 Milliarden Euro: Die Maßnahmen im Überblick

Das dritte Entlastungspaket der Ampel-Koalition steht. Es umfasst ein Gesamtvolumen von mehr als 65 Milliarden Euro und enthält unter anderem ein neues Nahverkehrsticket, eine Energiepauschale für Rentner und Studierende und eine Strompreisbremse. Hier finden Sie alle Maßnahmen zusammengefasst. Jetzt lesen

Termine des Tages

9 Uhr: Sitzung des Senioreneirates der Stadt Dresden - Es geht unter anderem um die Perspektive des Fachplans Altenhilfe und Seniorenarbeit, aktuelle Entwicklungen zum Thema Selbstbestimmtes Wohnen im Alter und die Vorstellung des Konzepts „Wohnhof Hopfgartenstraße mit 28 Häusern“ als Best-Practice-Beispiel für Dresden.

17 Uhr: Öffentliche Stadionführung durchs Rudolf-Harbig-Stadion. Teilnehmerzahl begrenzt

17.30 Uhr: Sitzung des Stadtbezirksbeirates Neustadt - Im öffentlichen Teil geht es unter anderem um die Bereitstellung von Fördermitteln für das Projekt „Chancen für die Chancenlosen“. Ort: Stadtbezirksamt Neustadt, Bürgersaal, Hoyerswerdaer Straße 3, 01099 Dresden

18.30 Uhr: Sitzung des Stadtbezirksbeirates Klotzsche - Im öffentlichen Teil geht es unter anderem um die Fördergeld für das Projekt „Offene Gartenstadt″ und die Sanierung von Gehwegen. Ort: Stadtbezirksamt Klotzsche, Bürgersaal, Kieler Straße 52, 01109 Dresden

19.30 Uhr: Lisa Fitz im Kulturpalast - Die Kabarett-Ikone gastiert mit ihrem Soloprogramm „Dauerbrenner“ zum 40-jährigen Bühnenjubiläum in der Herkuleskeule. (Ausverkauft)

20 Uhr: Marianne Rosenberg im Kulturpalast - In der Ankündigung der Veranstalter heißt es: Sie ist Synonym und Definition einer Diva, und zwar einer echten und der einzigen, die diesen Titel in der deutschen Musikszene nicht nur verdient hat, sondern ihm auch mit ihrer unnachahmlichen Art immer wieder voll gerecht wird. Wo sie auftritt, sprühen die Funken, leuchten die Augen, es kribbelt im Bauch, die Herzen schlagen schneller und kein Fuß bleibt mehr still. Tickets gibt es hier

Was heute wichtig wird

Die Mitwirkenden des diesjährigen „Gastmahls für alle“: Gerhard Ehninger, Ronald Zenker vom CSD, Kathrin Sachs von der Bürgerstiftung Dresden, Fatema Darbar vom Café „Interlokal“, Eva Sturm von der Cellex Stiftung und Oberbürgermeister Dirk Hilbert. © Quelle: Anja Schneider

Das 6. Gastmahl „Dresden is(s)t bunt“ findet in diesem Jahr auf der Augustusbrücke und dem Schloßplatz statt. Gemeinsam mit ca. 80 Kulturpartnern und 50 Firmen und Institutionen lädt die Cellex Stiftung in der Zeit von 16 bis 20 Uhr ein, Speisen aus aller Welt zu teilen. Jetzt lesen

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Lawrence Fox mit seinen Kühen. © Quelle: Sean Davey

... das Rezept zum Kühe kuscheln

Kühe zu kuscheln wirkt sich positiv auf die mentale Gesundheit aus. Ein ehemaliger Unternehmensstratege hat daraus nun ein Geschäft gemacht. Im Nordosten Australiens ist die tierische Therapie inzwischen so gut etabliert, dass sie bestimmten Patientengruppen sogar verschreiben werden. Jetzt lesen

