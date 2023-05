﻿So sorgt das 9-Euro-Ticket für neue Bäume in Dresden

Das 9-Euro-Ticket war nicht nur ein günstiges Angebot für den Öffentlichen Personennahverkehr. Die Stadt konnte Zuschüsse sparen, die in ein sehr nachhaltiges Vorhaben investiert wurden.

Dresden. Neues Grün für den Stadtteil Plauen: Die Westendpromenade hat in den vergangenen Monaten 95 neue Bäume erhalten. Die Baumallee befindet sich neben dem Westendring und in direkter Nachbarschaft zum Fichtepark. Sie ist Teil des Denkmalschutzgebietes Plauen. „Die Denkmalschutz-Satzung sieht vor, dass das äußere Erscheinungsbild dieses Dresdner Vororts als Zeugnis der Stadtgestaltung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu erhalten und zu pflegen ist“, erklärte Detlef Thiel, Leiter des Amtes für Stadtgrün und Abfallwirtschaft. „Ich bin froh, dass es gelungen ist, die Grünanlage wiederherzustellen.“