﻿Wie Dresden die Kita-Finanzierung des Landes sieht

Der Freistaat will die Zuschüsse für die Kinderbetreuung erhöhen. Das begrüßt die Stadt Dresden natürlich. Dann kommt das Aber.

Die Kita-Finanzierung kostet den Freistaat Hunderte Millionen, in den Kommunen wie Dresden wirkt ein Zuschlag trotzdem bisweilen wie der berühmte Tropfen auf den heißen Stein.

Dresden. Im sächsischen Landtag strebt die Koalition von CDU, Grünen und SPD eine Erhöhung der Zuschüsse für die Kinderbetreuung an. Davon würde auch Dresden profitieren. Die Freude in der Stadt bleibt jedoch gedämpft.

Die Kinderbetreuung in Kinderkrippen, Kindergärten und Horten wird in Sachsen durch drei Säulen finanziert. Ursprünglich sollten sich Eltern durch Beiträge, Kommunen und Land die Finanzierung zu jeweils einem Drittel teilen. Die Gewichte haben sich jedoch schnell verschoben, und fast so alt wie die gesetzliche Regelung ist die Debatte darüber, wer welche Anteile trägt.

Kenia-Koalition erhöht Kita-Pauschale

Die Kenia-Koalition will nun die Landespauschale anheben. „Um die Kommunen von gestiegenen Betriebskosten zu entlasten, erhöhen wir den Landeszuschuss für alle Kinder in Kindertagesbetreuung rückwirkend zum 1. Januar um 200 Euro auf 3237 Euro pro Jahr und Kind“, teilten beispielsweise die Grünen im Landtag mit.

Das schaffe Handlungsspielraum in den Gemeinden, um gestiegene Kosten „nicht allein durch Erhöhung der Elternbeiträge“ zu kompensieren. Ab dem 1. August diesen Jahres steige der Landeszuschuss um weitere 218 Euro auf dann insgesamt 3455 Euro. So könnten 1000 zusätzliche Fachkräfte in sächsischen Kindertageseinrichtungen eingestellt werden.

Dilemma für den Freistaat

„Das sind rechnerisch 13 Wochenarbeitsstunden je Einrichtung und damit eine spürbare Entlastung“, heißt es bei den Grünen. Auch für die Stadt Dresden bedeute dies sowohl eine „deutliche Entlastung bei gestiegenen Betriebskosten als auch mehr Personal für die 400 Kindertageseinrichtungen“.

Und da zeigt sich schon das Dilemma. „Im Jahr 2014 hat der Freistaat 431 Millionen Euro für die Kitas ausgegeben, im Jahr 2024 werden es 928 Millionen Euro sein“. Für den Freistaat geht es bei jeder Erhöhung der Kita-Pauschale um beträchtliche Millionen-Summen. Doch in jeder einzelnen der reichlich 3000 Kitas landesweit mit rund 37 000 Fachkräften und 318 000 Kindern kommt davon nur ein Bruchteil an. Bei den 400 Kitas in Dresden ist das ähnlich.

Erhöhung kaum wahrgenommen

So kam es schon vor Jahren zu einschlägigen Erfahrungen. Der Freistaat hatte für die Jahre 2015 bis 2018 eine schrittweise Verbesserung des Personalschlüssels beschlossen. Tenor seinerzeit bei den Fachleuten in der Praxis: Die über mehrere Jahre laufende Änderung wird letztlich, beispielsweise von Eltern, kaum noch wahrgenommen. Die Empfehlungen der Bertelsmann-Stiftung erreicht der Freistaat trotzdem noch nicht und der Streit über die Finanzierungsanteile blieb den Beteiligten auch erhalten.

Nun gibt es wieder einen kleinen Schritt und vom Niveau einer „deutlichen“ Entlastung möglicherweise auch verschiedene Auffassungen. Grundsätzlich bewertet die Stadt die wachsenden Ausgaben des Freistaats natürlich positiv. „Die im Gesetzentwurf geplante Anhebung der Landespauschale, welche rückwirkend zum 1. Januar 2023 gelten soll, hilft uns“, heißt es aus der Stadtverwaltung. Am 3. März gibt es eine Anhörung im Landtag, nach weiteren Debatten soll das Gesetz später beschlossen werden.

Kostensteigerung in Dresden höher

Dann beginnt aber schon das anschwellende Aber: Die zusätzlichen finanziellen Mittel würden dabei helfen, die gestiegenen Kosten der Landeshauptstadt in der Kindertagesbetreuung, beispielsweise bei den Personalkosten und den Sachkosten, „zumindest teilweise“ auszugleichen. „Es ist jedoch keine dynamische Anpassung der Landespauschale vorgesehen.“ Diese regelmäßige Anpassung sei jedoch das Ziel der Stadt gewesen und auch des Städte- und Gemeindetags in Sachsen.

„Jegliche Verbesserung des Personalschlüssels in Kindertageseinrichtungen ist gut.“ Laut dem Gesetzentwurf der Koalition soll der Personalschlüssel zum 1. August 2023 „um 0,04 Vollzeitäquivalente für je eine einzusetzende vollbeschäftigte pädagogische Fachkraft verbessert werden“, rechnet die Stadt vor. Das sind pro Fachkraft ungefähr 20 Minuten mehr am Tag. Das zusätzliche Personal soll die Umsetzung des Sächsischen Bildungsplans weiter stärken. Da geht es um Gesundheitsentwicklung und motorische Entwicklung, alltagsintegrierte sprachliche Bildung und Schulvorbereitung sowie Demokratievermittlung und Medienkompetenz.

Einfrieren der Elternbeiträge kostet Millionen

Mit der geplanten Anhebung werde die Steigerung der Kosten im Bereich der Kindertagesbetreuung nur teilweise ausgeglichen. Gänzlich abwegig ist es aus Sicht der Stadt jedoch, hier die Entwicklung der Elternbeiträge ins Spiel zu bringen. Der Beschluss des Stadtrates zur Senkung der Elternbeiträge um jährlich 0,3 Prozent bis zum Erreichen des gesetzlichen Mindestwertes für die Elternbeteiligung führt laut Verwaltung zu Mindereinnahmen in Höhe von 11,5 Millionen Euro im Jahr 2023 und in Höhe von 12,3 Millionen Euro im Jahr 2024.

„Eine Aufrechnung hier ist eine Milchmädchenrechnung, weil sie hat nichts, aber auch gar nichts mit der Verbesserung des Betreuungsschlüssels zu tun. Den Betreuungsschlüssel zu verbessern, wäre eine wirkliche Qualitätsoffensive“, erklärte Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) auf DNN-Anfrage.