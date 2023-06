﻿So schön war das Westhangfest in Dresden

Dresden. Am Sonnabend verwandelte sich die Höhenpromenade zwischen Merian- und Amalie-Dietrich-Platz in Gorbitz in eine kunterbunte Schlemmermeile. Hier wurde bereits zum 15. Mal das Westhangfest gefeiert, ein eintrittsfreies Stadtteilfest für Jung und Alt. Unter dem Motto „Gorbitz kocht“ drehte sich in diesem Jahr alles um den Genuss. Rund 7500 Besucher wurden gezählt. Sie kamen zum Flanieren und Probieren, zum Basteln und Raten, zum Musikhören und auf einen Schwatz mit den Nachbarn.

„Der Stadtteil wird verkannt“

Die Organisation lag in den Händen des Vereins Omse e.V., des Quartiersmanagements und der Eisenbahner-Wohnungsgenossenschaft (EWG). Sie bündelten eine verblüffende Vielzahl an Ideen zum Motto Genuss, welche über 30 Vereine und Einrichtungen aus dem Stadtteil entwickelt hatten. Mehr als 20 Firmen unterstützten das Fest als Sponsoren und sorgten auch dafür, dass die Preise an den Schlemmerständen oft nur Symbolcharakter hatten. Organisator Jürgen Czytrich vom Omse e.V. zeigte sich begeistert von der Resonanz der Besucher: „Beim Westhangfest erleben wir unglaublich viel Freude und Dankbarkeit. Das ist für die vielen ehrenamtlichen Helfer jedes Jahr ein Ansporn. Gorbitz hat so schöne Seiten und so liebenswerte Bewohner. Der Stadtteil wird in Bezug auf sein Image oft verkannt.“

Smoothie-Mixer mit Fahrrad antreiben

Auf zehn Aktionsflächen konnten die Besucher selbst aktiv werden, Limonaden rühren und Knüppelkuchen backen, ein künstliches Euter melken und Tüten für ihr Popcorn falten. Hier wurde feiner Kräutertee ausgeschenkt, es gab ein Quiz und einen Wissens-Parcours, man konnte Kartoffeldruck üben oder Pizza belegen. Am Stand des Nachbarschafts-Hilfevereins verwandelte Privatkoch Kai Kochan regionale Zutaten in leckere Häppchen. Nebenan, am Stand der Eisenbahner-Wohnungsbaugenossenschaft, konnten die Besucher einen Smoothie-Mixer mit einem Fahrrad antreiben.

Tönende Möhren-Pfeifen

Es gab ein Glücksrad, einen Flohmarkt und ein historisches Kettenkarussell. Im Sachsen-Forum war die Ausstellung „Die Welt zu Tisch“ zu sehen sowie ein Stand mit zahlreichen Küchenkräutern, die benannt werden wollten. Außerdem wurde zum Westhangfest musikalische Unterhaltung in großer Vielfalt serviert – von Peter Tills Druckluftorchester über die Tam Tam Combony bis hin zu einem „Gemüseorchester“ mit tönenden Möhren-Pfeifen, was sich als ein ausgefallenes Projekt der JugendKunstSchule entpuppte.

Super Blick bis ins Stadtzentrum

„Die Gebäude an der Höhenpromenade wurden erst im Vorjahr von uns fertig saniert“, so Mitorganisatorin Astrid Hoffmann von der EWG. „Zusammen mit den vielen Bäumen und Grünflächen ist die Höhenpromenade heute ein überaus attraktives Wohn-Quartier mit super Blick bis ins Stadtzentrum. Beim Westhangfest wurde sie dank der vielen Mitstreiter in eine belebte Schlemmer- und Flaniermeile verwandelt, was die Gorbitzer sehr genossen haben. So hatten wir uns das immer gewünscht.“

