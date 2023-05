﻿So schlimm steht es um den Wohnungsmarkt in Dresden

Dresden. Dramatisch steigende Baukosten, steigende Zinsen, Fachkräfte- und Materialmangel: Der Wohnungsbau steckt in einer tiefen Krise. Das belegen Zahlen der Landeshauptstadt Dresden.

Die DNN beantworten einige wichtige Fragen:

Wie entwickelt sich die Zahl der Baugenehmigungen?

Stark rückläufig. 2018 erteilte die Verwaltung 478 Baugenehmigungen für den Neubau von Wohngebäuden mit 2822 Wohnungen. 2019 waren es 480 Baugenehmigungen und 2485 Wohnungen, 2020 wurden 444 Genehmigungen für 2430 Wohnungen erteilt, 2021 402 Genehmigungen für 2807 Wohnungen und 2022 waren es nur noch 325 Genehmigungen für 1300 Wohnungen.

Wie viele genehmigte Vorhaben werden nicht realisiert?

Das lässt sich am sogenannten Bauüberhang feststellen, der die genehmigten, aber noch nicht fertig gestellten Wohnungen umfasst. 2020 lag der Bauüberhang bei 5509 Wohnungen, 2021 kletterte die Zahl auf 6596 Wohnungen und 2022 lag der Wert bei 6260 Wohnungen.

Welche Projekte in Dresden liegen auf Eis?

Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden musste alle geplanten Vorhaben auf Eis legen. Das betrifft für dieses Jahr vier Projekte mit 161 Sozialwohnungen in der Bundschuhstraße, Schönaer Straße, Moritzburger Straße und Braunsdorfer Straße. Bis 2025 sind weitere Bauvorhaben mit gut 440 Wohnungen betroffen, darunter der Neubau am Käthe-Kollwitz-Ufer mit 152 Wohnungen.

Der Immobilienriese Vonovia hat drei Vorhaben mit 100 Wohnungen in der Blasewitzer Straße, Glashütter Straße und Dreikönigskirche zurückgestellt. Die Dresdner Wohnungsgenossenschaften haben Neubauvorhaben für rund 300 Wohnungen in Planung, der Baubeginn ist aber wegen der Marktsituation noch offen. Für den zweiten Bauabschnitt des MiKa-Quartiers in Kaditz/Mickten liegt seit vergangenem Jahr die Baugenehmigung vor, der Baustart ist noch nicht erfolgt.

Welche Folgen hat das für den Wohnungsmarkt?

Die Zahl der Wohnungsangebote geht zurück. Von Anfang 2021 bis Anfang 2023 ist die Zahl der Wohnungsinserate in Dresden um gut ein Drittel zurückgegangen. Das liegt an den geringeren Zahlen von fertiggestellten Wohnungen im Neubau, an einer hohen Nachfrage nach Wohnungen im vergangenen Jahr aufgrund der Zuwanderung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine und daran, dass einige Wohnungsanbieter wegen hoher Preise ihre Angebote auf anderen Wegen bekannt machen als in Inseraten.

Wie viele leerstehende Wohnungen gibt es?

Die Stadt hat 2021 einen Bestand von 307 083 Wohnungen in Dresden registriert, von denen 21 274 leerstanden. Das sind 6,9 Prozent aller Wohnungen. Der Wert ist der sogenannte Bruttoleerstand, in dem auch unbewohnbare Wohnungen enthalten sind. Deshalb wird ein struktureller Leerstand berechnet, bei dem die 2600 unbewohnbaren Wohnungen und eine sogenannte Fluktuationsreserve von 9500 Wohnungen abgezogen werden. Das hat für 2021 einen Wert von 9174 Wohnungen ergeben, das entspricht einer strukturellen Leerstandsquote von 3 Prozent. Für 2022 liegen noch keine Daten vor.

Die Verwaltung geht nach Erhebungen bei großen Wohnungsanbietern aber davon aus, dass der strukturelle Leerstand im vergangenen Jahr auf 2,5 Prozent gesunken ist. Das erkläre sich aus der 2022 deutlich gestiegenen Nachfrage wegen des Zuzugs von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine.

In welchen Segmenten gibt es freien Wohnraum?

Die Stadtverwaltung konstatiert: „Der Rückgang des Wohnungsneubaus führt zu einer Verringerung des Wohnungsangebots, worauf die Wohnungsanbieter in der Regel mit steigenden Angebotsmieten reagieren. In der Folge wird es für immer mehr Haushalte aus finanziellen Gründen schwerer, bei einem Umzug eine Wohnung zu finden, die den persönlichen Anforderungen entspricht und leistbar ist.“

Im ersten Quartal gab es in der Preiskategorie bis 7 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete 929 freie Wohnungen, von 7 bis 9 Euro Kaltmiete 2776 Wohnungen und über 9 Euro Kaltmiete 2104 Wohnungen. Besonders knapp sind kleine und große bezahlbare Wohnungen. Bis 7 Euro und bis 40 Quadratmeter gab es nur 70 freie Wohnungen und über 80 Quadratmeter nur 75. Die meisten Wohnungen mit 1206 sind in der Preisklasse 7 bis 9 Euro und Größenordnung 40 bis 60 Quadratmeter zu haben.

Was muss sich politisch ändern?

Die allgemeinen Rahmenbedingungen für die Bau- und Wohnungswirtschaft. Das, so heißt es aus dem Rathaus, könne auf kommunaler Ebene kaum beeinflusst werden. Bund und Land müssten über zinsgünstige und langfristig angelegte Baukredite nachdenken und Baukostenzuschüsse etwa für den sozialen Wohnungsbau, den Bau von Studentenwohnungen oder Wohnungen für Flüchtlinge zahlen. Der Freistaat könne ein Verbot der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen erlassen und ein Zweckentfremdungsverbot, mit dem die Umnutzung von Wohnraum für gewerbliche Zwecke eingeschränkt werden kann.

Was kann Dresden für den Wohnungsmarkt tun?

Aus Sicht der Verwaltung Flächen für Neubaugebiete ausweisen und Vorhaben mit Bebauungsplänen unterstützen. In Dresden gibt es für den Wohnungsbau in Mehrfamilienhäusern ausreichend Flächenangebote und Bebauungsplangebiete, so das Rathaus. In der aktuellen Situation seien die Instrumente primär darauf ausgerichtet, die finanziellen Folgen für die Haushalte zu begrenzen. Dazu würden Regelungen zur Begrenzung von Mietsteigerungen, Kappungsgrenze und Mietpreisbremse zählen, finanzielle Hilfen bei einer hohen Wohnkostenbelastung, die Förderung des sozialen Wohnungsbaus und die Erweiterung des kommunalen Wohnraums zählen.

DNN