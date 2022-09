Dresden. Seit 18 Monaten schlichtet eine unabhängige Beschwerdestelle Konflikte zwischen Mietern und ihrem Vermieter Vonovia. Am Donnerstag zogen die drei Streitschlichter und der Immobilienkonzern, der in Dresden 38 000 Wohnungen besitzt, Bilanz.

Welche Aufgaben hat die Ombudsstelle?

Die Ombudsstelle soll in Streitigkeiten und Konflikten vermitteln, in denen die Parteien keinen Ausweg mehr sehen, also alle Einigungsmöglichkeiten erschöpft sind. Es kann sich um Probleme zwischen Vermieter und Mieter handeln, beispielsweise bei der Höhe der Miete, aber auch um Probleme unter Mietern, etwa mit Lärm oder Gerüchen. „Die Ombudsstelle ist eine gute Ergänzung unserer Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen wie dem Mieterverein“, sagt Vonovia-Regionalbereichsleiter Sebastian Krüger.

Welche Streitigkeiten bearbeitet die Beschwerdestelle nicht?

Alle Fragen zu Betriebskostenabrechnungen. Hierbei handelt es sich um Rechtsfragen, die sich einer Schlichtung entziehen. Bei Problemen mit Betriebskosten sind die Gerichte gefragt.

Wie ist die Ombudsstelle besetzt?

Mit drei Personen. Rechtsanwältin Manuela Wolfram, Rechtsanwalt André Leist und die Psychologin Ulla Nagel bearbeiten die Fälle. Nagel ist für Karin Hildebrand, die frühere Chefin der Sächsischen Dampfschiffahrt, in die Ombudsstelle nachgerückt. Hildebrand hat ihr Mandat aus privaten Gründen zurückgegeben.

Wie viele Fälle hat die Beschwerdestelle bearbeitet?

2021 sind 48 Anfragen eingegangen und 2022 waren es bisher elf. Die Ombudsstelle hat sieben Verfahren abgearbeitet. In fünf Fällen ging es um die Miete oder die Miethöhe, drei Mal wurde eine Mieterhöhung thematisiert, neunmal ging es um Nachbarschaftsstreitigkeiten, dreimal um die Kündigung von Mietverträgen und in 20 Fällen um Mängel in der Wohnung. 19 Fälle fielen nicht in die Zuständigkeit der Ombudsstelle. In einem Fall hat sich Vonovia an die Schlichter gewandt. „Da ging es um den Umgang von Mietern mit unseren Beschäftigten“, erklärte Krüger. Die Zahl der Nachbarschaftskonflikte nimmt zu. Während der Coronabeschränkungen gab es mehr Reibungspunkte zwischen den Mietern, die im Homeoffice zu Hause bleiben mussten.

Wie bearbeiten die Schlichter die Fälle?

Für jeden Fall gibt es einen Berichterstatter, der sich der Probleme annimmt und die entsprechenden Dokumente einsieht, gegebenenfalls vor Ort fährt und mit den Parteien spricht. Zu dritt beraten die Schlichter dann und erarbeiten einen Lösungsvorschlag. Acht bis zehn Stunden erfordert die Bearbeitung eines Falles im Durchschnitt, erklärte Leist.

Warum wird die Beschwerdestelle recht selten angerufen?

Bei 38 000 Wohnungen liegt die Quote bei 0,15 Prozent. Mieter würden sich zwar deutlich häufiger melden, aber dann die Datenschutzerklärung nicht unterschreiben, die Grundlage für eine Bearbeitung der Fälle ist, wie Leist erklärt.

Welchen Nutzen hat die Ombudsstelle?

„Wir erhalten Kenntnis von Fällen, in denen die Kommunikation nicht funktioniert hat und können besser werden“, sagt Krüger. „Wenn wir eine Lösung finden, ersparen wir den Mietern den Gang vor Gericht“, erklärt Leist.

Gibt es an anderen Standorten auch Ombudsstellen?

Nein. Es gibt zwar eine allgemeine Beschwerdestelle. Aber dieses Projekt läuft nur in Dresden. „Das zeigt, welchen Stellenwert Dresden für uns hat“, sagt Vonovia-Sprecher Matthias Wulff.

Wie können Mieter die Schlichter anrufen?

Per Post an die Ombudsstelle, c/o Vonovia, Immobilienservice GmbH, Pfotenhauerstraße 48/48a, 01307 Dresden. Oder per E-Mail an ombudsstelle.dresden_extern@vonovia.de.