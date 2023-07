﻿So schafft Dresden Lebensraum für Straßenbäume

Dresden. Es gibt viele Straßen und Plätze in der Stadt, wo man sich gerade bei praller Sonne und sommerlicher Hitze fragt: Warum steht hier kein Baum?

Warum zu wenig gepflanzt wird

Das hat zum einen damit zu tun, dass es die Stadt aufgrund fehlender Mittel und personeller Kapazitäten seit Jahren nicht schafft, die durch Trockenheit, Krankheit, mechanischen Beschädigungen, Stürme oder auch natürlichen Abgänge bedingten Baumfällungen auszugleichen und gleichzeitig Neupflanzungen in Größenordnung vorzunehmen.

„Wir kriegen seit Jahren kein richtiges Plus hin“, weiß Mattes Hoffmann, Abteilungsleiter Planung, Entwurf und Neubau im Amt für Stadtgrün.

Zum anderen ist es eine Frage des Standortes. „Wenn es nach uns ginge, würden wir an den Straßen alle acht bis zehn Meter einen Baum pflanzen. Aber das erreichen wir bei weitem nicht“, sagt Dresdens Stadtbaumplaner.

Der Grund: Es gibt viele Dinge zu beachten, die für den Passanten, der gern im Schatten laufen würde, nicht unbedingt offensichtlich sind.

Da sind Grundstückszufahrten freizulassen, kann unter oder direkt neben Beleuchtungsmasten kein Baum gesetzt werden, Kreuzungen müssen für die Verkehrsteilnehmer einsehbar sein. „Oft sind auch die Gehwege zu schmal. Es müssen mindestens 1,50 Meter Durchgangsbreite zwischen Baum und Grundstücksbegrenzung bleiben“, zählt Mattes Hoffmann auf.

„Hier gleich nebenan“ – und er weist von unserem Treff am Pirnaischen Platz in Richtung Hotel Gewandhaus – „musste ein geplanter Baum einem Wenderadius für einen Bus weichen“, nennt er eines von vielen weiteren Beispielen.

Außerdem brauchen Bäume nicht nur für die Krone, sondern auch zum Wurzeln Platz. Wie viel, das ist von der gewählten Baumart abhängig. Aber zwölf Kubikmeter sind es mindestens, damit der Baum überhaupt leben und wachsen kann. Und da wird es oft eng, denn unterirdisch verlaufen auch alle möglichen Leitungen.

„Irgendwann gehen uns die Standorte aus“, so Mattes Hoffmann. Abhilfe sieht er in der grundsätzlichen Umgestaltung von Straßenräumen. „Da müssen alle Ämter mitziehen.“

Was die Überpflanzungsvereinbarung bringt

Zum Glück gebe es jetzt mit der Stadtentwässerung und der Sachsen Energie eine Überpflanzungsvereinbarung, so Dresdens Straßenbaumplaner. „Früher durfte links und rechts von Leitungen in einer Entfernung von 2,50 Metern, manchmal auch 5 Metern kein Baum stehen. Die Vereinbarung gestattet uns die Überpflanzung der vormals heiligen Leitungszonen. Dadurch können wir mehr Bäume pflanzen.“

Möglich wurde das, weil sich die Versorger im Gegenzug – im Falle einer Reparatur oder eines Leitungsaustausches – nicht an die Gehölzschutzsatzung halten müssen und falls nötig, ohne langen bürokratischen Weg einen Baum fällen können. „Heute werden Materialien verwendet, die viel länger halten. Da muss man nicht mehr so oft wie früher an die Leitungen ran“, argumentiert Mattes Hoffmann, dass das nicht zu Kahlschlag führt.

Des Weiteren würden „im engen Austausch mit dem Brand- und Katastrophenschutzamt alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um auch in engen Straßenräumen vor Häuserfassaden Bäume im Gehweg zu pflanzen“, teilt das Amt für Stadtgrün mit.

Warum schon lange nur mit Drainagering gepflanzt wird

Wichtig – gerade im versiegelten Straßenraum – ist auch dafür zu sorgen, dass die Bäume genug Wasser bekommen. „Seit wenigstens 30 Jahren werden Straßenbäume nur noch mit Drainagering gepflanzt. Das ermöglicht eine nachhaltige Bewässerung vor allem in der Phase des Anwachsens. Bis zu zehn Jahre kann das Drainagerohr noch für eine Bewässerung genutzt werden, dann ist es zugewachsen“, erklärt Mattes Hoffmann. „Irgendwann muss der Baum auch alleine klarkommen.“

Das kommt er auch, wenn die Wurzeln überhaupt Schichtenwasser oder Grundwasser erreichen können und auch oberirdisch Wasser ins Erdreich gelangt.

Wie die Stadt Baumscheiben schützen will

Wer sich schon mal gefragt hat, wie die Bäume auf der Prager Straße zwischen Centrumgalerie und Globetrotter überhaupt überleben können: Der trittfeste Belag rund um die Stämme der einzelnen Bäume ist wasserdurchlässig. „Wenn es regnet, kommt wenigstens ein Teil des Wassers im Wurzelbereich der Bäume an“, weiß der Straßenbaumplaner.

„Wir wollen aber wieder mehr hin zu bepflanzten Baumscheiben.“ Damit dort nicht drübergelaufen und die Erde mit der Zeit verdichtet wird, müssen die Baumscheiben geschützt werden. Wie das gehen kann, zeigt das Beispiel Hechtstraße. Dort verhindern Bügel ein Betreten und bieten gleichzeitig die Möglichkeit, Fahrräder anzulehnen.

Womit die Baumgruben gefüllt werden

Besonderes Augenmerk wird bei Baumpflanzungen auch auf das Substrat gelegt, in das die Bäume gepflanzt werden. Für Straßenbäume wird nicht einfach ein Loch gebuddelt und dann der Wurzelballen reingesetzt.

„Wir tauschen immer den Boden aus. Die Baumgrube wird mit einem zertifizierten Material gefüllt, damit der Baum gute Bedingungen hat“, erklärt Mattes Hoffmann. Das Substrat enthalte unter anderem Kompost, Ziegelschutt – der Wasser gut speichere – und weitere Zuschlagstoffe. „Diese quellen auf, wenn Wasser da ist, und geben es dann nach und nach wieder ab. An der optimalen Zusammensetzung des Substrates werde aber immer weiter geforscht.“

Was die Stadt am Pirnaischen Platz erprobt Dresdens Straßenbaumplaner Mattes Hoffmann erklärt den "Dresdner Klimabaustein" © Quelle: Anja Schneider

Wie Bäume wieder größer wachsen sollen

Die Stadt Dresden hat zudem jetzt zwei Pilotprojekte gestartet, um im innerstädtischen Raum Straßenbäume nachhaltig mit Wasser zu versorgen.

Im Zusammenhang mit den Bauarbeiten am Promenadenring Ost wurde vor der Ladenzeile am Pirnaischen Platz Raum für 28 neue Bäume geschaffen – Rotblühende Kastanien und Tulpenbäume.

Ein Projekt, für das die Stadt eine eigene Planung für die Baumgruben erarbeiten ließ, den sogenannten Dresdner Klimabaustein. „Die Bäume bekommen mehr Platz zum Wurzeln, weil die Baumgruben unterirdisch miteinander verbunden sind. Somit können die Bäume parallel zur Straße noch mehr Wurzeln bilden. Wir erhoffen uns davon, dass die Bäume besser wachsen und es wieder so große Bäume werden wie früher“, erklärt Mattes Hoffmann die Überlegung hinter dieser Maßnahme.

Gepflastert und entwässert wird zudem so, dass das Regenwasser gezielt in die Baumgruben geleitet wird und nicht mehr in einen Kanal. „Allerdings nutzen wir nur das Wasser vom Gehwegbereich, nicht von der Straße. Reifenabrieb und im Winter das Streusalz würden den Bäumen schaden.“

Was es mit dem XXL-Untersetzer auf sich hat

Damit das funktioniert und sich – wenn es viel und ausdauernd regnet – keine Staunässe in den Baumgruben bildet, sorgen unterirdische Überläufe dafür, dass das Wasser nach und nach alle Baumgruben erreicht und erst dann abgeleitet beziehungsweise versickert wird. In einer Tiefe von 1,80 Metern sind die Baumgruben nach unten hin abgedichtet. Und zwar durch eine Lehmschicht, die wie ein Untersetzer ausgebildet ist. Dieser verhindert, dass das Wasser zu schnell versickert und den Bäumen länger zur Verfügung steht, erklärt Mattes Hoffmann.

Das habe auch den Hintergrund, dass „ringsum bis in eine Tiefe von vier Metern noch Trümmerschutt durch alte verfüllte Kellergeschosse ist. Eigentlich könnte man da gut versickern. Aufgrund der im Trümmerschutt enthaltenen Schadstoffe dürfen wir das aber nicht. Deswegen wird das überschüssige Wasser aus den Baumgruben an Stellen geleitet, wo man es unbedenklich versickern kann.“

Welches System jetzt in der Johannstadt erprobt wird

Auch auf der neu entstandenen Lili-Elbe-Straße in der Dresdner Johannstadt werde ein neues Bewässerungssystem erprobt. Beim Anlegen der Straße wurden gleich Zisternen mit eingebaut. In diesen wird Oberflächenwasser gespeichert. Zum einen kann so eine automatische Bewässerung der Bäume erfolgen. „Die Zisternen können aber auch für die manuelle Bewässerung genutzt werden“, weiß Mattes Hoffmann. Ist zu wenig Wasser in den Zisternen, werden diese automatisch mit Trinkwasser nachgespeist.

„Vereinzelt erhalten auch Nachpflanzungen, soweit dies räumlich möglich ist, im Herbst 2023 feste Gießringe, um das Oberflächenwasser, wie auch das Wasser für die Bewässerung besser aufzufangen und im Boden halten zu können“, so das Amt für Stadtgrün.

