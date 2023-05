﻿So gingen die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden dem Betrüger auf den Leim

Dresden. „Er war perfekt vorbereitet“, sagte die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD), Marion Ackermann, über Marcus Van N. Der 54-Jährige steht derzeit wegen Betruges vor dem Landgericht Dresden. Er hatte im Dezember 2021 Mitarbeiter der Kunstsammlungen einem dreisten Ganoventrick über den Tisch gezogen. Der Angeklagte hatte den Coup gut geplant, auf Details geachtet und war wirklich gut vorbereitet, was man von den Kunstsammlungen und auch deren Beratern nicht unbedingt behaupten kann. Die ließen sich übertölpeln.

40 000 Euro für Rückkauf des Adlerordens

Nach dem Diebstahl der Diamanten aus dem Grünen Gewölbe wusste zunächst niemand, wo die Schmuckstücke waren. Der von enormen Schulden geplagte Angeklagte beschloss, an dem Diebstahl mitzuverdienen. Er nahm Kontakt zu einem renommierten holländischen Kunstdetektiv auf, gab sich als Diamantenhändler aus Antwerpen aus und erklärte, dass ihm Tschetschenen den Bruststern des Weißen Adler-Ordens für 40 000 Euro zum Verkauf angeboten hätten. Der Detektiv nahm Kontakt zur Soko Epaulette und den Kunstsammlungen auf, man informierte Staatsanwaltschaft und LKA und organisierte 40 000 Euro vom Konto einer Privatinitiative, die eine Million Euro für die Wiederbeschaffung des Diebesgutes bereitgestellt hatte.

Smalltalk aber keine konkreten Nachfragen

Am 27. Dezember trafen sich die Chefin, der kaufmännische Leiter und ein Restaurator der SKD in einem Hotel in Antwerpen mit dem Kunstdetektiv und Markus Van N. Und der, obwohl sehr krank, legte alle rein. „Ich war mir nicht sicher, er wirkte körperlich sehr zerrüttet, aber er erschien gebildet, sprach über die Bedeutung der Kunstwerke und verschiedene Diamantenschliffarten“, erklärte Ackermann. Man plauderte Smalltalk, konkret nachgefragt hat keiner – aber alle waren sich, wie vorher besprochen, einig, wir machen das.

Halbwissen aus dem Internet

Der Angeklagte hat sich, wie er selbst sagte, sein Halbwissen im Internet angelesen. Der angebliche Diamantenhändler ist ein holländischer Schausteller, der vom An- und Verkauf von Trödel lebt. Er hat sich für das Treffen auch nicht sonderlich fein gemacht, erschien im Jogginganzug – „Campingsmoking“ nannte es der Kunstdetektiv – mit Zipfelmütze und Turnschuhen „ohne Markenlogo“, dass zumindest war der Kunstchefin aufgefallen. Aber man hielt ihn für vertrauenswürdig, übergab das Geld, damit er es im Tausch gegen den Bruststern zu den Tschetschenen bringt. Nur kam Marcus Van N. nicht wieder.

Auch Kunstdetektiv übertölpelt

Der Kunstdetektiv hatte den Kontakt des Angeklagten mit der SKD vermittel. Der 54-Jährige hat schon viele gestohlene Kunstwerke wiederbeschafft, im Angeklagten aber wohl seinen Meister gefunden. „Das ist mir in meiner ganzen Karriere noch nicht passiert. Ich war so sicher, dass er die Wahrheit sagt.“ Solche Wiederbeschaffungsaktionen seien immer riskant, erklärte er, es kann funktionieren, muss aber nicht. „Wir haben es aber versucht“.

Wer hatte den Hut auf?

Dass die SKD ihre Schätze zurückwollten, ist verständlich, aber man war sehr blauäugig und nicht sonderlich gut beraten. So genau, war die Identität des Angeklagten nicht abgeklärt. Jeder glaubte, der andere kümmert sich. So wurde mit der Polizei der Transport des Bruststerns abgesprochen, um Beweisspuren zu sichern, aber keiner hat geklärt, wer bei dem Treffen entscheidet, wir ziehen das durch oder nicht. Da schiebt jeder die Verantwortung auf den anderen. „Dazu waren wir nicht befugt“, so Ackermann. Ja, wer denn dann? Prozess wird fortgesetzt.

