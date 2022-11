﻿So sehen Kosten und Zeitplan für den Gymnasiumbau in Dresden-Seidnitz aus

Die Stadt Dresden legt aktuelle Kostenschätzungen und den Zeitplan für den Bau des neuen Gymnasiums in Dresden-Seidnitz vor. Stadträte sollen im Januar beschließen.

Das Gymnasium LEO in Dresden-Seidnitz soll einen Neubau erhalten.

Dresden. Vorbereitungen auf der Zielgeraden: Lange schon wird über den Bau eines Gymnasiums in Dresden-Seidnitz diskutiert. Jetzt legt die Stadt die aktuelle Kostenschätzung und den Zeitplan vor. Die Stadträte sollen bei der Sitzung im Januar den Weg für das Projekt freimachen.

Nach den Plänen der Stadt sollen die Bauarbeiten ab Mitte Juli 2023 offiziell starten. Die städtische Tochter Stesad soll als Generalübernehmerin beauftragt werden. Schon vor dem Start ist klar, dass es teurer wird als bislang geplant. Die Verwaltung kalkuliert derzeit mit etwa 62 Millionen Euro. Zwischenzeitlich war versucht worden, die Kosten auf etwa 53 Millionen Euro zu drücken. Einschließlich noch zu erwartender Baupreissteigerungen liegen sie jedoch jetzt wieder fast zehn Millionen Euro höher.

Gebäude für vierzügiges Gymnasium

Gebaut werden sollen ein vierzügig führbares Gymnasium und eine Dreifeldsporthalle, die auch dem Vereinssport dienen soll. Gebaut wird neben der Sportaußenfläche der Margon-Arena an der Bodenbacher Straße auf der bisherigen Werferwiese. Die Außenstelle des Beruflichen Schulzentrums für Wirtschaft an der Winterbergstraße wird abgerissen, dort entstehen unter anderem Parkplätze für die Schule, die rund 900 Schüler und 80 Lehrer haben kann.

Die Bauarbeiten sollen im Sommer 2025 abgeschlossen werden, damit das Gymnasium LEO ab dem Schuljahr 2025/26 das neue Domizil nutzen kann. Bislang ist das 2019 neugegründete Gymnasium am Berthelsdorfer Weg angesiedelt.

Besonderes Schulkonzept

Das Schulkonzept mit freiem, gemeinsamen Lernen ist in die Planungen eingeflossen. Es sollen Räume zu Clustern zusammengeschlossen werden, die mit Bereichen zum Selbstlernen sowie Gemeinschaftsbereichen ausgestattet sein sollen. Zur Sicherung des Konzepts waren auch nur begrenzt Abstriche an den Bauplänen möglich.

Die Stadt sieht im Entwurf für die Sporthalle eine gelungene Ergänzung zum bestehenden Sportkomplex an der Bodenbacher Straße. Im Katastrophenfall soll das Gebäude auch als Notunterkunft dienen können. Außerdem soll es als temporäre Unterkunft für besondere Anlässe nutzbar sein.

Zusätzliche Baumaßnahmen

Zum Projekt gehören eine ganze Reihe weiterer Baumaßnahmen. So soll zwischen Bodenbacher und Winterbergstraße ein Geh- und Radweg geschaffen werden. Geplant und gegebenenfalls gebaut werden soll auch ein Gehweg als Ost-West-Verbindung von der Dobritzer Straße Richtung Margon-Arena.

Zudem müssen vier Erholungsgärten an der Winterbergstraße zurückgebaut und die Sportanlagen Werferwiese und Tennenplatz sowie die Grundstücksentwässerung neugeordnet werden. Die künftige Werferwiese soll bei Großveranstaltungen auch als Parkfläche für die Margon-Arena dienen und der Tennenplatz erhält Kunstrasen. Um- und Ausbauten wird das Straßen- und Tiefbauamt an der Winterbergstraße und an der Bodenbacher Straße abwickeln, letzteres könnte gegebenenfalls erst nach Abschluss des Schulbaus erfolgen.

Staffelgeschosse geplant

Die Planungen sehen ein viergeschossiges teilunterkellertes Gebäude vor, das 114 Meter lang und 46,5 Meter breit ist. Es sind Staffelgeschosse vorgesehen, die in der Grundfläche abnehmen. Auf dem Dach soll eine Photovoltaikanlage vorgerüstet werden. Die Dachflächen werden begrünt und können nur zu Wartungszwecken betreten werden. Die Sporthalle wird in das Untergeschoss integriert.

Die am Standort vorhandenen Bäume sollen grundsätzlich erhalten werden, Fällungen seien jedoch nicht zu vermeiden. Teilweise sollen jüngere Bäume auf dem Gelände umgepflanzt werden.

Vorbereitende Arbeiten sollen bereits im Frühjahr 2023 beginnen. Der scharfe Baustart ist dann für Mitte des kommenden Jahres vorgesehen. Geht alles glatt, soll die Schule Mitte 2025 an die Schulgemeinschaft übergeben werden.