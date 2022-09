﻿So lernen ukrainische Schüler am St. Benno-Gymnasium in Dresden

Das St. Benno-Gymnasium versucht, Schüler und Schülerinnen aus der Ukraine so gut wie möglich zu integrieren. Eine ukrainische Schülerin und die Schule geben Einblicke, denn seit Februar hat sich vieles verändert.

Dresden. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges hat Dresden fast 1450 Ukrainern einen Schulplatz ermöglicht. 28 von ihnen besuchen die Klassen 5 bis 11 des St. Benno-Gymnasiums – darunter auch die 14-jährige Karyna. Im März ist sie mit ihren Großeltern und ihrer Mutter aus Kiew geflohen. Ans Benno kam sie Ende April. „Schon in Kiew hatte ich Deutschunterricht“, erzählt sie in sehr gutem Deutsch. Nur ab und zu bittet sie Iryna Tumasova, die ukrainische Dolmetscherin, um Hilfe.

Bereits Mitte März hat das Benno den ersten Ukrainer aufgenommen. Sobald sie in schulpflichtigem Alter in Deutschland registriert sind, besteht auch für sie Schulpflicht. Onlineunterricht aus der Ukraine reicht nicht. Das Landesamt für Schule und Bildung (LaSuB) teilt die Schüler zentral auf. Die Plätze sind knapp, doch eine Kooperation mit freien Schulen wie dem Benno gibt es nicht.

Ukraineschule für baldige Rückkehrer

Stattdessen kommen Ukrainer über private Kontakte ans Benno – Familien und Bekannte, die ukrainische Familien aufnehmen und die Schule kennen. „Später haben auch Eltern selber angefragt“, berichtet Schulleiter Stefan Schäfer. Nach Gesprächen mit Eltern und Kindern wurden die Schüler schnell ihrem Alter entsprechend zugeteilt. Mal allein, mal mit weiteren Ukrainern zusammen. So kam Karyna als einzige in die jetzige 9a. Ob sie Anschluss gefunden hat und Mitschüler, mit denen sie sich versteht? „Ja, würde ich schon sagen.“ Sie lächelt und nickt.

Staatliche Schulen setzen meist zuerst auf Vorbereitungsklassen. Dresden hat außerdem eine Ukraineschule gegründet. Hier unterrichten und lernen Ukrainer auf ukrainisch. "Für Kinder, die in Deutschland bleiben wollen, ist die schnelle Integration in eine deutsche Klasse wichtig. Wer möglichst schnell zurück in die Ukraine möchte, ist auf der Ukraineschule besser aufgehoben", fasst Iryna Tumasova die Unterschiede zusammen.

Die studierte Linguistin ist im März aus Kiew geflohen. Während der Semesterferien war die 28-Jährige schon mal in Deutschland. Jetzt ist sie dankbar, als Lehrerin für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) und Dolmetscherin am Bennogymnasium arbeiten zu können. „Tagsüber bin ich entweder in der Schule oder bereite den Unterricht vor“, erzählt sie. Öffentlichen Schulen stellt das Land zusätzliche Lehrer und Pädagogen zur Seite. Davon kann das freie Gymnasium nicht profitieren. Dafür unterstützt Tumasova die Schule. „Sie erleichtert die Kommunikation sehr“, lobt der Schulleiter. Zu ihren Aufgaben zählen das Führen und Dolmetschen von Elterngesprächen und sie ist Kontaktperson für Schüler und Eltern.

„Was sollen die Ukrainer mit Latein?“

Deutschunterricht war von Beginn an Teil des Schulalltages der Ukrainer, aber die regulären DaZ-Lehrer konnten die hohe Anzahl an Schülern mit unterschiedlichen Niveaus von keinen Kenntnissen bis beinahe fließend nicht stemmen. Heute gibt es drei Kurse, die Tumasova drei bis sechs Stunden pro Woche und Kurs unterstützt – meist während des Lateinunterrichtes. „Was sollen die Ukrainer mit Latein? Sie werden es nie wieder brauchen“, hat Schäfer erkannt.

„Am Anfang war alles sehr improvisiert“, berichten der Schulleiter und Antje Fassbender. Die Deutsch- und Englischlehrerin kümmert sich als Koordinatorin für Schüleraustausche um die vielen internationalen Gastschüler. Regelmäßig bietet sie ihnen Gesprächsrunden an. Zuerst kamen die Ukrainer dazu. Aber schnell wurde klar, dass ihnen das nicht weiterhilft. Zu unterschiedlich sind die Lebensrealitäten eines Flüchtlings aus der Ukraine und einer Austauschschülerin aus Frankreich. Nun gibt es einen ukrainischen Runde. „Wir optimieren jeden Tag pragmatisch“, beschreibt Schäfer die Entwicklung.

Es bleibt eine Herausforderung für alle

Außerdem gab es im vergangenen Schuljahr Musik- und Kunstprojekte für die ukrainischen „Bennonen“. Eine pensionierte Kunstlehrerin hat gemeinsam mit einer Kunsttherapeutin zum Malen, Basteln und Werken eingeladen, die Schule bietet kostenlosen Klavierunterricht an und ein weißrussischer Musiker, der ukrainisch spricht, hat eine Musikgruppe gebildet. Zum alljährlichen Sommerkonzert hat sie Volkslieder und den ukrainischen Gewinnersong des „Eurovision Songcontest 2022“ vorgetragen – „Stefania“ von der Band „Kalush Orchestra“. Auch Karyna hat mitgesungen und von über 1000 Menschen der Schulgemeinde stehenden Applaus bekommen. Gerührt und begeistert erinnert sich Stefan Schäfer daran.

Der gemeinsame Unterricht bleibt aber eine Herausforderung für die Lehrerinnen und Lehrer. Einige Schüler sind aufgeschlossen und probieren, sich auf Deutsch zu unterhalten. Andere sind zu traumatisiert, um zu reden. Wieder andere machen Unsinn oder gar nichts, berichtet der Schulleiter. „Ich kann das ja verstehen, wenn Achtklässler sich so verhalten. Sie wollen nicht in Deutschland sein und wehren sich.“

Karyna versteht mündlich fast alles. Doch Materialien zu begreifen und im Unterricht spontan auf Fragen zu antworten ist noch eine Herausforderung für sie. „Die Lehrerinnen und Lehrer bemühen sich und helfen viel“, erzählt sie. Das Engagement an der Schule ist überhaupt vielfältig und die Hilfsbereitschaft groß: Friedensgebete, Kuchenbasare für Geldspenden und ein Benefizkonzert stellten Schüler und Lehrer auf die Beine. Als gelebte Nächstenliebe beschreibt der Schulleiter der katholisch geprägten Schule die hohe Solidarität.

Die Aufnahmekapazität ist erreicht

So wie Karyna sind die meisten ukrainischen Schüler im neuen Schuljahr geblieben. Nur ein paar gingen zurück in ihre Heimat. Vor allem in der 5. Klasse sind wiederum einige hinzugekommen. Und das trotz niedriger Kapazität. Jedes Jahr können nur 90 Schüler angenommen werden. Mit Bevorzugung von Kapellknaben und Geschwisterkindern können noch nicht einmal alle Dresdner, die sich bewerben, einen Platz erhalten. Daraufhin hat Schäfer einige Klassen auf bis zu 32 mit Ukrainern aufgestockt. „Die Grenze ist erreicht“, erklärt er.

Die Möglichkeiten der Schüler und ihre Deutschkenntnisse sind sehr unterschiedlich. „Ein Fünftklässler kann, wenn er bleibt, das Abitur schaffen“, ist Schäfer überzeugt. Eine Ukrainerin, die fließend Deutsch spricht, hat er in die 11. Klasse aufgenommen und ist zuversichtlich, dass sie das Abitur besteht. Aber nicht alle kommen so gut klar. Ein Ukrainer, der zwar ganz gut Deutsch spricht, aber nicht genug, um Abitur zu machen, hilft dem Hausmeister und besucht nebenbei einen Deutschkurs.

Karyna hat sich für dieses Schuljahr vorgenommen, mehr am Schulleben und AGs teilzunehmen. Außerdem wird sie bald in Vorbereitung auf einen möglichen Abschluss benotet. Ein Meilenstein. „Wenn wir bleiben,“ sagt sie, „dann möchte ich in jedem Fall hier Abitur machen.“

Von Elisabeth Marx