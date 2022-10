﻿Neue Waldorfschule in Dresden wächst

Der Neubau der Neuen Waldorfschule Dresden in Niedersedlitz wächst. Im kommenden Schuljahr sollen die ersten Schüler einziehen.

Die aktuellen Krisenfolgen am Bau machen auch um den Neubau für die Neue Waldorfschule in Dresden keinen Bogen. Trotzdem soll zum kommenden Schuljahr Einzug sein. Krisenbewältigung integriert die freie Schule in den Unterrichtsalltag.

