﻿Mehr als 150 Kitas in Dresden von Warnstreik betroffen

Kurz vor der nächsten Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst haben die Gewerkschaften nochmals zu Streiks aufgerufen. In Dresden sind davon mehr als 150 Kitas betroffen.

Dresden. Erneute Einschränkungen in der Kinderbetreuung in Dresden: Von den 186 städtischen Kitas sind mehr als 150 vom Streikaufruf der Gewerkschaften betroffen. Am Morgen waren nach Angaben der Stadt 36 Kitas komplett geschlossen, in 115 kam es zu einem verringerten Angebot.