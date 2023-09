﻿So ist es um das Städtische Klinikum Dresden bestellt

Bombenfund Washingtonstraße

Bombe in Dresden-Übigau: Entschärfungsversuch am Vormittag verzögert sich

An der Washingtonstraße in Dresden-Übigau ist am Donnerstagmorgen eine Fliegerbombe gefunden worden. Ein Entschärfungsversuch in der Nacht zu Freitag wurde gegen 2.40 Uhr unterbrochen. Ein neuer Versuch startet nun am Vormittag. Die Entwicklungen im Liveticker.