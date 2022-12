So findet die Müllentsorgung an den Feiertagen statt.

So ist die Müllentsorgung in Dresden über die Feiertage geregelt

Dresden. Wie üblich werden die Abfalltonnen in Dresden vom 24. bis einschließlich 26. Dezember nicht geleert. Ab Dienstag dem 27. Dezember sollen die Tonnen, die bis 6 Uhr morgens auf den Gehwegrand gestellt wurden, wieder geleert werden. Auch der Zugang zu den Abfallbehälterplatzen muss ab dann für das Abfuhrpersonal möglich sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Überlastung der Wertstoffcontainer

Zwischen Weihnachten und Neujahr sind die Wertstoffcontainer stets stark beansprucht. Geschenkpapier, Kartons und Sektflaschen fallen in den meisten Haushalten an, was das Abstellen dieser neben den Containern keinesfalls rechtfertigt. Die Stadt bittet darum, die Wertstoffe kurzfristig zuhause zwischenzulagern, sollten die Tonnen überfüllt sein. Andernfalls kann es zu großen Zeitverzögerungen und einem massiven Mehraufwand für das Entsorgungspersonal kommen. Außerdem wird empfohlen, Kartons und Papier vor dem Einwerfen zu zerkleinern, damit mehr in die Container passt.

Nähere Informationen auch über die Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe und Annahmestellen für Sperrmüll und Altholz gibt es auf der Homepage der Stadtreinigung Dresden oder das Abfall-Info-Telefon: 0351 4889633 (Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr, sowie Dienstag und Donnerstag 13 bis 17 Uhr); dresden.de/abfall srdresden.de

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Nikolaus Neidhardt