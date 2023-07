﻿So ging es 1883 in Dresdner Museen zu

Kulturtouristen, die Museen abklappernd durch die Lande ziehen, sind ein heute sehr vertrautes Phänomen, in vielen Fällen allerdings auch – Stichwort „Overtourism“ – ein Problem. Der Asiate mag gemäß einer Satire-Nummer des bayerischen Kabarettisten Gerhart Polt nicht schmutzen, der Tourist tut dies schon, durchaus auch der sich gern besserdünkende Kulturtourist.

Eine große Reise

Als Victor Barvitius, seines Zeichens Kunsttheoretiker und Inspektor der Prager Gemäldegalerie, zwischen dem 20. August und 21. September 1883 die Gemäldegalerien in Berlin und Dresden, die Königlichen Museen in Berlin, die Alte und die Neue Pinakothek sowie das Nationalmuseum in München besuchte, interessierte er sich zwar für die dort hängenden Bilder, mindestens genauso aber für die praktischen Seiten des Museumsalltags, etwa wie es um das Besucherverhalten wie auch die Sicherheits-Vorkehrungen bestellt war. So notierte er: „Unter den Besuchern öffentlicher Sammlungen gibt es außerordentlich viele Leute, deren Neugierde durch den Anblick einer geschlossenen Thüre derart gereizt wird, daß sie sich nicht enthalten können, dieselbe zu öffnen, um zu sehen, was in dem betreffenden Raume sich befinde. – Die in solchen Räumen Beschäftigten werden daher durch dieses oftmalige Oeffnen der Thüren immerwährend gestört. – Um diesen Störungen vorzubeugen, ist an der Thüre 27 des Directors Prof. Dr. Woermann die Aufschrift (eingera[h]mt) Zur Direction. Kein Eingang.“

Victor Barvitius, geboren 1834, hatte an der Prager Akademie studiert. 1862 wurde er Konrektor der Akademie. 1865 lebte er zwei Jahre lang in Paris, kehrte aber dann 1867 nach Prag zurück, wo er 1871 den St. Lukas-Künstlerverein mitbegründete. Von 1877 bis 1893 wirkte er als Inspektor der Gemäldegalerie der Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde; deren Katalog wurde von ihm publiziert. 1883 unternahm Barvitius die erwähnte visite du musée zu den Gemäldegalerien in Dresden, Berlin und München. Wieso? Weil der Künstler und Gelehrte im Namen der Gesellschaft Patriotischer Kunstfreunde unterwegs war, die für 1885 die Errichtung einer Gemäldegalerie im Prager Rudolfinum plante.

Fachlicher Austausch und noch mehr

Barvitius’ Reise sollte dabei neben der Besichtigung der Galerien dem fachlichen Austausch mit Experten dienen, bevorzugt mit Restauratoren, Konservatoren und „Regeneratoren“, die im Gegensatz zu Velociraptoren und Ichthyovenatoren der späten bzw. frühen Kreidezeit recht umgänglich waren.

Über diese Tour, in deren Verlauf Barvitius Museumsdirektoren und Restauratoren getroffen, allerlei Besuchsordnungen studiert und nicht zuletzt den Museumsalltag beobachtet hatte, verfasste er einen etwa 90-seitigen Bericht mit zahlreichen Skizzen. Dieser liegt im Archiv der Nationalgalerie in Prag und ist Forschern an sich bekannt. Allerdings gab es keine öffentliche deutsche Fassung. Bis 2020, da erschien (als erfreuliches Ergebnis eines Projekts der Abteilung Forschung und wissenschaftlicher Kooperation) im Dresdner Sandstein Verlag „Zur Einrichtung von Gemäldegalerien: Die Aufzeichnungen von Victor Barvitius aus Prag über seine Reise nach Dresden, Berlin und München 1883“ – eine Publikation, die größere Publikumsteile erreichen könnte. Zumal Barvitius’ Bericht um Sekundärtexte von Mitarbeitern der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden ergänzt wurde.

In Prag haben sich viele handschriftliche Aufzeichnungen von Victor Barvitius’ über seine Reise nach Dresden, Berlin und München im Jahr 1883 erhalten. © Quelle: SKD

So werden die Museen-Hüpftour wie auch die Person von Victor Barvitius vertieft in den Blick genommen – beides recht interessant, wenn auch vielleicht nicht ganz so süffisant wie eine mit Skandalen oder Seelenkämpfen aufwartende Künstlerbiografie. Wenn Barvitius aber den Terrazo-Fußboden in der Alten Pinakothek beschreibt, der ob des zertretenen Staubs so aussah, als würde man dort nie putzen, oder zu einem Münchner Galeriediener vermerkt, dieser habe „auf dem für die Besucher bestimmten Canapé eine Stunde lang“ gesessen und eine Stunde lang die Zeitung gelesen „ohne auch nur aufzusehen“, dann hat das durchaus seine unterhaltsamen rhetorischen Spitzen.

Kleider machen Leute

Barvitius’ Bericht belegt, wie gut es im späten 19. Jahrhundert um den fachlichen Austausch im Museumswesen bestellt war. Er warf einen kritischen Blick auf die Verwaltung und das Museumsmanagement, nahm in Augenschein, wie es um die Garderoben (in Dresden zahlte „man 10 Pf. per Stück“, in München 29 Pfennig, in Berlin nichts) bestellt war oder auch, wie die Temperatur in den Räumen konstant gehalten wurde. „Bei der Heizung (mit heißem Wasser) wird die größte Vorsicht angewendet. An verschiedenen Punkten, in den Galerie-Räumen selbst sind Hydranten, so z.B. im Saale der Rafael’schen Madonna...“

Rauchen war verboten, auch in München, aber dort wurde „dieß vom Director und von dem Conservator in eigenem Zimmer nicht beachtet“. Auch sonst interessierten Barvitius Aspekte der Sicherheit. So vermerkte er in einer Zeit, als es in Deutschland zwar noch keine arabischstämmigen Familien-Clans, wohl aber Verbrecher gab: „Zwei Aufseher aus der Porzellansammlung versehen den Dienst als Nachtwächter, außerdem sind von außen Militär-Wachposten.“

Auch die Rahmen, Profile, Täfelchen und die Befestigungsart der Bilder, die Farbe der Wände und Tapeten, begutachtete Barvitius. Zu den Dresdner Rahmen vermerkte er etwa, dass „alle Bilder der alten Sammlung ganz gleiche Barockrahmen“ hätten; „diese haben in der Mitte der oberen u. unteren Leiste eine länglich runde Cartouche, auf welcher jetzt oben der Name, unten die Nummer auf weißem starken Carton angebracht sind. Die später erworbenen Gemälde haben verschiedene Rahmen. Eine bedeutende Anzahl alter Gemälde ist durch Glastafeln geschützt.“ Am ausführlichsten geht Barvitius auf die Arbeit der Restauratoren ein und damit zusammenhängend auf den Zustand der Gemälde, was nicht zuletzt kunsthistorisch interessant ist.

Umfänglicher Beobachter

Und ja, Barvitius wollte auch wissen, wie es um den Putzdienst bestellt war. Zur Dresdner Sempergalerie, wo die Zahl der Besucher in den 1880er Jahren von 160 000 auf rund 280 000 gestiegen war, vermerkte er diesbezüglich: „Am Samstagen wird der Fußboden gereinigt und gestäubt. Der Fußboden, eichene Parquetten, ist gewichst.“ Auch notierte er, wie es um das Personal der Museen stand, welche Dienstkleidung es trug, in Dresden etwa einen dunkelgrünen Rock mit Umschlagkragen sowie eine grüne Mütze („mit kgl. Wappen?“), wie es wohnte und wie mehr oder minder hoch es entlohnt wurde.

Staatliche Kunstsammlungen Dresden & Nationalgalerie in Prag (Hrsg.): Zur Einrichtung von Gemäldegalerien: Die Aufzeichnungen von Victor Barvitius aus Prag über seine Reise nach Dresden, Berlin und München 1883, Sandstein Verlag, 216 Seiten mit 120 meist farb. Abb., 25 Euro

