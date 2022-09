An mehreren Dresdner Schule können die Schüler jetzt ihr Umfeld mitgestalten. In einem Abstimmungsprozess sollen dafür die besten Lösungen gefunden und demokratische Schulkultur etabliert werden.

Dresden. Demokratie ist die Herrschaft des Volkes und an der Schule sind die Schüler das Volk. Schon die alten Griechen hätten erkannt, wie wichtig die Beteiligung aller Menschen ist. So versuchte Schulleiter Daniel Funk den Schülern der 64. Oberschule an der Linzer Straße in Dresden-Laubegast das Projekt „Jugend gestaltet Schule“ ans Herz zu legen.

Dann stellte ihnen Miriam Girke, die Projektleiterin von der Sächsischen Jugendstiftung, das Konzept zum Erlernen demokratischer Prozesse vor und gab damit am Montag den Startschuss für das erste Projektjahr. Auch das Amt für Schulen der Landeshauptstadt Dresden und die Kinder- und Jugendbeauftragte, Anke Lietzmann, als Kooperationspartner mischen mit. Sie überreichten an der Linzer Straße den Jugendlichen symbolisch einen Scheck über 1500 Euro.