﻿„Villa der Kulturen“: So geht es am Kraftwerk Mitte Areal voran

Auf dem Kraftwerk Mitte Areal schreitet die Umgestaltung voran. Die Villa am Wettiner Platz werde wohl planmäßig im August 2023 an den Kolibri e.V. übergeben.

Dresden. Es geht voran auf dem Areal des Kraftwerkes Mitte. Die „Villa der Kulturen“, architektonischer Platzhirsch am Eingang Wettiner Platz, ist zwar noch immer verhüllt und in der Endspurtphase des Rohbaus, doch sie soll laut Frank Neuber, dem Bereichsleiter Liegenschaften der Sachsenenergie, planmäßig im August nächsten Jahres an den Mieter übergeben werden. Zwischen 2025 und 2026 ist mit der endgültigen Fertigstellung des gesamten Geländes zu rechnen.

Für „neue Dresdner“ und „Alteingesessene“

Der künftige Mieter der Sandsteinvilla aus 1865 ist der gemeinnützige Kolibri-Verein, welcher den Fokus auf die außerschulische Bildung von Kindern legt. Den Mitarbeitern und Ehrenamtlichen des Kolibris geht es vor allem um die Förderung von Mehrsprachigkeit und die Vermittlung von interkultureller Kompetenz. In der Villa soll ab nächsten Sommer ein „Austausch darüber, wie wir die Welt verstehen und deuten“ stattfinden können, sagt Kristina Daniels, die Geschäftsführerin des Vereins. Es gehe um das „Verstehen des Anderen“. Deshalb wünscht sie sich, dass nicht nur „neue Dresdner“ die Angebote der Kulturvilla nutzen werden, sondern auch „Alteingesessene“. Zu erwarten sind neben den Unterrichtsaktivitäten für die Kinder, Sprachkursen und Seminaren, das gemeinsame Feiern verschiedener Feste aus diversen Kulturen.

7 Millionen Euro Sanierungskosten

Bis dahin dauert es noch ein knappes Jahr, in dem nicht nur der Dachsockel mit der Glas-Holz-Konstruktion fertiggestellt werden, sondern auch das restliche Projekt im Zeit- und Finanzrahmen bleiben muss. Bisher ginge das ganz gut: „Der Bau macht trotz der Engpässe in der Bauwirtschaft gute Fortschritte“, teilt Neuber mit. Man bleibe wohl bei den rund 7 Millionen Euro – 3,2 Millionen Euro davon sind Fördermittel – für die Sanierungskosten und gehe von einer vertragsgemäßen Übergabe des Gebäudes im August aus.

Zentrum für Kultur und Kreativwirtschaft

Die SachsenEnergie freut sich besonders über die künftige Mietpartei, welche alle Räumlichkeiten außer dem Sockelgeschoss der Villa in Anspruch nehmen wird. Dort bauen die Verantwortlichen derzeit eine Veranstaltungsetage für 150 Personen. Diese wird, in Glas gefasst, über der Villa thronen und vom Eigentümer, dem Energiekonzern, vermietet. Kolibri sei der ideale Verein für die Nutzung des ältesten Gebäudes auf dem Areal, da dieser den „Multi-Kulti-Ansatz“ mitbringe, wie Neuber es nennt. Gemeinsam mit den anderen Vereinen und Institutionen sei das Kraftwerk in Dresden ein einzigartiges „Zentrum für Kultur und Kreativwirtschaft“. Andere Städte blickten, so Neuber, neidisch auf diese Entwicklungen.

Bier bis Puppentheater

Neben der Villa soll auch das Sorgenkind Lichtwerk nächstes Jahr fertig werden und mehr Platz für das Heinrich-Schütz-Konservatorium oder die Puppentheatersammlung Dresden bieten. Bier wird dann auch noch im Lichtwerk gebraut. Die TU-Brauerei „Lohrmanns Brew“ ist dort ab 2023 mit ihrer Schaubrauerei und Gastronomiebetrieb eingeplant.

Beschluss über Förderung der Villa der Kulturen steht noch aus

An Planung und Vorfreude auf den Bezug mangelt es den Beteiligten nicht. Auch die Absprache zwischen Bauherren und Verein funktioniere tadellos. Man habe, von Keller bis Dach, die Sanierung mit Kolibri abgestimmt. Allerdings steht noch ein Beschluss im Stadtrat aus, in dem über die institutionelle Förderung der Villa der Kulturen entschieden werden soll. Daniels dazu: „Ich bin immer optimistisch.“

Von Elias Hantzsch