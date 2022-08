Dresden. Die Corona-Pandemie sorgte immer wieder für Übergangsfristen, aber jetzt wird es auch in Dresden ernst. Seit 1. August greifen die Bestimmungen des Masernschutzgesetzes in vollem Umfang. Am Donnerstag wurden diese auch durch das Bundesverfassungsgericht bestätigt.

Damit müssen nunmehr alle nach 1970 geborenen Beschäftigten in Kitas und Schulen sowie alle Kinder in diesen Einrichtungen eine Immunisierung gegen Masern nachweisen. Der Nachweis musste an Schulen in Dresden schon bei den letzten Anmeldungen vorgelegt werden. Jetzt müssen die Schulen und Kitas alle Kinder und Beschäftigten an das Gesundheitsamt melden, die keinen Masernschutz nachweisen können, selbst wenn sie schon vor dem 1. März 2020, dem Inkrafttreten des Gesetzes, an den Einrichtungen waren.

Bislang keine Betretungsverbote

Bei Kitas ist ein Betretungsverbot denkbar. Bei Schulen geht das aufgrund der Schulpflicht nicht. Hier kommen Bußgelder für die Eltern in Frage. Die Entscheidung darüber liegt beim Gesundheitsamt. Wie die Stadtverwaltung Dresden auf DNN-Anfrage mitteilte, geht für die Meldung ungeimpfter Personen in der ersten Septemberhälfte ein spezielles Webportal an den Start.

Im Moment laufe eine Vorregistrierung über das Onlineportal, die jedoch bisher nicht ausgewertet worden sei. Daher gebe es derzeit „noch keine Meldungen“ und auch noch „keine Betretungsverbote“. Bereits begonnene Masern-Immunisierungen könnten bei der Bearbeitung durch das Gesundheitsamt berücksichtigt werden, hieß es.

Richter weisen Klagen ab

Das Bundesverfassungsgericht wies am Donnerstag mehrere Klagen betroffener Familien von Kita-Kindern gegen das Masernschutzgesetz ab. Die Grundrechtseingriffe seien nicht unerheblich, aber derzeit zumutbar, teilten die Karlsruher Richter mit. Die Entscheidung des Gesetzgebers, dass der Schutz besonders gefährdeter Menschen vorgeht, ist in ihren Augen gerechtfertigt. (Az. 1 BvR 469/20 u.a.) Die Impfpflicht gilt auch in anderen Gemeinschaftseinrichtungen wie Heimen.