Nach verschiedenen Übergangsfristen greifen die Regelungen des Masernschutzgesetzes jetzt auch in Dresden vollständig. Die Stadt startet demnächst ein Meldeportal. Das Bundesverfassungsgericht bestätigt die Bestimmungen.

Dresden. Die Corona-Pandemie sorgte immer wieder für Übergangsfristen, aber jetzt wird es auch in Dresden ernst. Seit 1. August greifen die Bestimmungen des Masernschutzgesetzes in vollem Umfang. Am Donnerstag wurden diese auch durch das Bundesverfassungsgericht bestätigt.

Damit müssen nunmehr alle nach 1970 geborenen Beschäftigten in Kitas und Schulen sowie alle Kinder in diesen Einrichtungen eine Immunisierung gegen Masern nachweisen. Der Nachweis musste an Schulen in Dresden schon bei den letzten Anmeldungen vorgelegt werden. Jetzt müssen die Schulen und Kitas alle Kinder und Beschäftigten an das Gesundheitsamt melden, die keinen Masernschutz nachweisen können, selbst wenn sie schon vor dem 1. März 2020, dem Inkrafttreten des Gesetzes, an den Einrichtungen waren.