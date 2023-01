﻿Positive Trends und sich zuspitzende Probleme auf dem Dresdner Wohnungsmarkt

Die Innenstadt gehört laut Wohnungsmarktbericht zu den Hotspots in Dresden, wo Wohnungen in Ferienwohnungen umgenutzt werden.

Dresden. Trotz angespannter Lage gibt es auf dem Dresdner Wohnungsmarkt auch positive Entwicklungen. So hat das intensive Neubaugeschehen dazu geführt, dass derzeit mehr Wohnungen fertig gestellt als gebraucht werden. „Das ist eine gesunde Entwicklung“, erklärte der Sozialpolitiker der SPD-Fraktion im Stadtrat, Vincent Drews, dazu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach den Daten aus dem aktuellen Wohnungsmarktbericht der Stadt liegt der Neubaubedarf derzeit jährlich bei 670 Wohnungen und ab 2024 bei 1150 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern. Im Mittel sind seit 2016 jährlich jedoch 2200 Wohnungen fertiggestellt worden. Im Ein- und Zweifamilienhausbereich liegt der Neubau dagegen unter dem Bedarf.

Mehr Flächenangebot als Wohnungsbedarf

Die Stadt sieht bis zum Jahr 2030 ein Flächenpotenzial für 20 070 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und 6640 in Ein- oder Zweifamilienhäusern. Der Neubaubedarf liege dagegen bei 6930 beziehungsweise 3700 Wohnungen. Insgesamt bestehe damit ein Potenzial von 26 710 Wohnungen bei einem Bedarf von 10630. Die Flächen für Mehrfamilienhäuser ließen sich jedoch einfacher erschließen als die Flächen für Einfamilienhäuser.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach jahrelangem Rückgang des Leerstands gibt es seit 2018 wieder einen Anstieg, der von der Stadt für 2021 mit 21 275 Wohnungen (6,9 Prozent) beziffert wird. Der Anteil der unbewohnbaren Wohnungen („struktureller Leerstand“) belaufe sich davon auf 3 Prozentpunkte (9220 Wohnungen).

Leerstand in bestimmten Lagen

Wohnungsleerstand gebe es vor allem in Lagen, wo es viel Lärm gibt, Erdgeschosswohnungen, 5./6. Etagen ohne Aufzug, sehr kleinen Wohnungen unter 30 Quadratmetern und Neubau mit Mietpreisen ab 12 Euro pro Quadratmeter.

Für Wohnungspolitiker Drews ist jedoch klar, dass trotz vorsichtiger Entspannung auf dem Gesamtmarkt vor allem „im bezahlbaren Bereich Wohnungen fehlen“. Dabei denkt er insbesondere an die einkommensschwachen Haushalte. Laut Wohnungsmarktbericht lag die Mietbelastung von 2010 bis 2022 zwar relativ stabil bei 28 Prozent. Dabei wird der Anteil der Warmmiete am Haushaltseinkommen berechnet. Der Anstieg der Mieten entsprach im Mittel dem Anstieg von Einkommen und Renten. Doch im Detail gibt es „deutliche Unterschiede in der Wohnkostenbelastung nach Einkommensgruppen“.

Erhebliche Mietbelastung bei niedrigem Einkommen

Bei einem Haushaltseinkommen bis 1000 Euro liegt die Mietkostenbelastung im Mittel bei 49 Prozent. Auch bei einem Einkommen bis 1500 Euro liege die Belastung durch die Miete noch deutlich über 30 Prozent. Das mittlere Haushaltseinkommen (Median) lag in Dresden im vergangenen Jahr bis 2500 Euro. 33 000 Haushalte in Dresden haben eine Mietbelastung von mindestens mehr als 30 Prozent, 10 000 Haushalte davon liegen über 40 Prozent.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Empfänger von Bürgergeld sind darin nicht eingeschlossen. Bei diesen Haushalten – derzeit etwa 20 000 Bedarfsgemeinschaften – werden die Kosten der Unterkunft vom Staat übernommen.

Viele Instrumente für bezahlbaren Wohnraum nutzen

Angesichts dieser Zahlen seien „weitere Anstrengungen notwendig“, um bezahlbare Wohnungen zu schaffen, stellt Drews fest. Er räumt auch ein, dass dies nicht allein mit dem Wohnungsbau der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft WID zu schaffen sei. Der Marktbericht weist für die Stadt-Woba für Ende 2022 einen Bestand von 904 Wohnungen aus. Davon stammten 370 Wohnungen aus Übertragungen und 534 aus dem Neubau der Gesellschaft.

Neue Neubauprojekte musste die Gesellschaft inzwischen aufgrund der Kostenentwicklung auf Eis legen. Die Planungen laufen aber weiter, um für bessere Zeiten vorbereitet zu sein. Doch auch dann sieht der Bericht bis zum Jahr 2030 lediglich einen Bestand von 1840 Woba-Wohnungen – das ist weit weg von 5000 oder gar 8000 angestrebten Wohnungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fördermittel des Freistaats nötig

Es gebe für die Lösung der Probleme auf dem Wohnungsmarkt laut Drews keinen "Stein der Weisen". Der Einsatz vieler Instrumente wie der Kappungsgrenze für Mieten, der Mietpreisbremse, dem kooperativen Baulandmodell für einen Sozialwohnungsanteil bei privaten Neubauprojekten und dem Wohnungskauf von der Vonovia zeitige jedoch positive Entwicklungen. Der Freistaat müsse zudem für entsprechende Fördermittel sorgen.

Drews entnimmt dem Wohnungsmarktbericht jedoch auch „alarmierende Daten“. So nimmt beispielsweise in Dresden die Segregation, das heißt die Ungleichverteilung von bestimmten Bevölkerungsgruppen, zu. So gibt es zwar immer weniger Arbeitslose in Dresden, diese konzentrieren sich aber auf wenige Stadtteile.

Segregation nimmt zu

Die Stadt drückt dies mit einem sogenannten Segregationsindex aus. Einfach übersetzt, beziffert dieser Wert den Anteil der jeweiligen Bevölkerungsgruppe, der in der Stadt umziehen müsste, um eine Gleichverteilung anzustreben. Bei Arbeitslosen zwischen 18 und 64 Jahren lag dieser Wert 2015 bei 22, bis 2021 stieg er auf 27,1. Dabei ist der Anteil dieser Personengruppe in der Bevölkerung von 6,1 (2015) auf 4,8 (2021) gesunken.

Bei Einwohnern mit Migrationshintergrund stieg der Bevölkerungsanteil in zwischen 2015 und 2021 von 9,8 Prozent auf 13,8 Prozent – der Segregationsindex von 28,8 auf 32,7. Bei Ausländern wuchs der Bevölkerungsanteil von 6,2 auf 9,1 Prozent und der Segregationsindex von 34,7 auf 40,5 Prozent. Die Zuwanderung erfolgt also in bestimmte Stadtteile und nicht gleichmäßig verteilt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Drews verweist auf verschiedene Hintergründe. Es gebe eine Community-Bildung. Zuwanderer würden natürlich dahin gehen, wo schon Landsleute wohnten. Einkommensschwache Menschen gingen dorthin, wo es preiswertere Wohnungen gebe. Deshalb müssten auch in den wohlhabenderen Stadtteilen bezahlbare Wohnungen geschaffen werden, erklärte Drews, um für eine bessere Durchmischung zu sorgen.

Mehr Ferienwohnungen

Kritisch betrachtet Drews auch die Entwicklung bei Ferienwohnungen. Derzeit gibt es laut Bericht 1700 Unterkünfte. Das sind zwar nur 0,6 Prozent des Gesamtwohnungsbestands in Dresden. Die Zahl hat jedoch bis 2018 stabil bei 1200 gelegen und ist dann sprunghaft gestiegen. Hotspots befinden sich laut Bericht in der Äußeren Neustadt, dem Hechtviertel, der Innenstadt, Wilsdruffer Vorstadt/Friedrichstadt sowie der Südvorstadt.

Die Ferienwohnungen entstünden durch die Umnutzung von Bestandswohnungen und in Neubauten. Der Freistaat müsse die gesetzliche Grundlage dafür schaffen, dass die Stadt mit einem Zweckentfremdungsverbot die Umnutzung von Wohnungen in bestimmten Vierteln untersagen kann, forderte Drews.