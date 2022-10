﻿So blicken junge Dresdner auf den Tag der deutschen Einheit

Die Wende haben sie nicht erlebt – trotzdem merken sie die Folgen der Einheit heute. Fünf junge Dresdner teilen ihren Blick auf Ost- und Westdeutschland.

Dresden. Vor 32 Jahren am 3. Oktober trat der Einigungsvertrag in Kraft. Für junge Menschen heute nur ein Eintrag im Geschichtsbuch, der im Unterricht besprochen wird. Doch manche würden ohne die Wende gar nicht existieren. Wie blickt diese Generation auf die deutsche Einheit und gibt es für sie überhaupt noch Unterschiede zwischen Ost und West? Wir haben Editha, Julia, Magda, Miriam und Simon, fünf junge Menschen aus Dresden, gefragt.

Die knappe Mehrheit der fünf nimmt den Tag nicht wie ei­nen Feiertag wahr. Für Julia, Magda und Simon ist es ein Gedenktag an einen Meilenstein der deutschen Geschichte. Alle heißen es aber gut, dass der deutsche Nationalfeiertag am 3. Oktober im Kontext der deutschen Einheit begangen wird. „Es gibt keinen besseren Tag“, glaubt Magda. Editha findet indes aber auch den 8. Mai, den Tag der Befreiung 1945, der in der DDR Feiertag war, bedenkenswert.