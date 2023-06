﻿So alt sieht Dresden bei Google Street View aus

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

als ich mich gestern frühmorgens an meinen Schreibtisch in der Redaktion setzte, ploppte mir eine eher unspektakuläre Meldung entgegen: Google lässt wieder Street View-Aufnahmen anfertigen, auch in Dresden. Wenige Minuten später befand ich mich auf einer virtuellen Zeitreise. Denn das, was derzeit bei Street View von der Stadt gezeigt wird, hat schon mindestens zehn Jahre auf dem Buckel, teils mehr.

Jaaa, so sah das Elbtal mal aus, als die Waldschlößchenbrücke noch nicht stand. Und ja, an die gelblich-verranzten Blöcke entlang der Wilsdruffer Straße kann ich mich noch erinnern. Heute spiegeln sich dort Fußgänger in den Glasschaufenstern der Altmarkt-Galerie.

Abgehalfterte Platten säumen bei Google Street View noch die Wilsdruffer Straße. Heute wirbt hier die Altmarkt-Galerie um Gäste. © Quelle: Google Street View

Und woran liegt es nun, dass Dresden hier so alt aussieht? An den Dresdnern allein diesmal nicht. Politiker, Datenschützer und Immobilienbesitzer in ganz Deutschland meldeten 2010 so massiv Bedenken und Beschwerden am neuen Dienst von Google an, dass der Internetriese seither auf Aktualisierung seines Bildmaterials in der Bundesrepublik verzichtete.

Bis jetzt. Ab Mitte Juli sollen die Neuaufnahmen schrittweise bei Google Street View verfügbar sein. Bis dahin können auch Sie sich noch auf eine virtuelle Zeitreise begeben. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Alle Festivals stehen aktuell vor der gleichen Situation. Veranstaltungen laufen nicht mehr so, wie man sich das wünscht. Thomas Jurisch, Veranstalter des Kultursommers, der das Festival verschlanken musste

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Unter dem Erzgebirge soll der längste Eisenbahntunnel Deutschlands entstehen. Auf dem Tisch liegen zwei Varianten, über die noch entschieden werden muss. Eine Bürgerinitiative befürchtet, dass das Ergebnis allerdings bereits feststeht. © Quelle: dpa/Martin Schutt/Archiv

Neue Strecke Dresden-Prag: Zoff um Planung für Deutschlands längsten Eisenbahntunnel

Die Bahn plant für die neue Strecke von Dresden nach Prag einen Tunnel durchs Erzgebirge. Zur Debatte stehen zwei Varianten. Eine Bürgerinitiative fühlt sich dabei jedoch verschaukelt – und erhebt schwere Vorwürfe. Jetzt lesen





Aus unserem Netzwerk

Dieses Satellitenbild von Planet Labs PBC zeigt das von russischen Truppen besetzte Kernkraftwerk Saporischschja. Die Anlage mit ihren sechs Reaktorblöcken ist das größte Atomkraftwerk Europas. © Quelle: Planet Labs Pbc/Planet Labs PBC/

Selenskyj warnt vor russischem Nuklear-Terror in Saporischschja

Folgt der Sprengung des Kachowka-Staudamms ein Anschlag in Saporischschja, auf Europas größtes Atomkraftwerk? Der Präsident der Ukraine sieht dafür Anzeichen – und warnt die Welt vor einem „Terroranschlag mit Strahlungsaustritt“. Jetzt lesen

Termine des Tages

13.30 bis 16.30 Uhr: Die Dresdner Gestaltungskommission tagt - Seit Mai 2016 beschäftigt sich die aus fünf Mitgliedern bestehende Gestaltungskommission mit verschiedenen baulichen Projekten der Landeshauptstadt Dresden. Heute auf der Agenda: Der Rahmenplan Nr. 792 Altgruna, Teilbereich Postelwitzer Straße, „Altersgerechtes Wohnen“ in Dresden-Weißig, ein „Kulturhaus mit Gebetsraum“ an der Marschnerstraße 2 und ein Bauvorhaben der Bäckerei Wippler in Pillnitz. Interessierte können die Sitzung im Zuschauerbereich verfolgen. Ort: Festsaal im Neuen Rathaus, Dr.-Külz-Ring 19, 01067 Dresden.

18 Uhr: Auftakt für das Kleine Elbhangfest - Die musikalische Freitagabend-Vesper auf dem Loschwitzer Friedhof bildet den inoffiziellen Startschuss für das „Kleine Elbhangfest“. Das aufwendig-große Festspektakel ist abgesagt, aber – man möchte sagen: wie einst, als vor 32 Jahren alles losging – die private Initiative lebt. Kultur und Feiern in offenen Gärten, in den Kirchgemeinden, in Museen, vom Dorfkern Loschwitz bis zur Pillnitzer Weinbergkirche – überall gibt es ab Freitagabend Angebote. Ort: Friedhof Loschwitz, Pillnitzer Landstraße, 01326 Dresden.

Wer heute wichtig wird

Dynamo startet in die Vorbereitung für die neue Saison. © Quelle: Robert Michael/dpa

Trainingsauftakt bei den Schwarz-Gelben: Heute um 15 Uhr starten die Drittligaprofis von Dynamo Dresden mit einer öffentlichen Trainingseinheit in die Vorbereitung auf die neue Saison. Angekündigt ist auch ein kleines Programm samt Eiswagen, Cateringstand und dem Dynamo-Mobil mit Fanartikeln. Der Einlass ins Trainingsgelände am Messering 18 beginnt um 14.30 Uhr.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Ein Besucher erfreut sich an einer Maß Bier auf dem Oktoberfest in München (Archivbild). © Quelle: imago/imagebroker/siepmann

... die wichtigste Frage vor dem Oktoberfest

Der Bierpreis auf dem Oktoberfest ist jedes Jahr aufs Neue ein Anlass für hitzige Debatten im Festzelt. Eine größere Preisspanne als in diesem Jahr hat es seit der Einführung des Euro in 2002 noch nicht gegeben. Die Wirte führen hohe Energiekosten und die Inflation als Gründe an. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihre Franziska Kästner

Redakteurin

Haben Sie unseren Newsletter schon abonniert und kennen Sie die weiteren aus unserem Netzwerk? Hier informieren

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Hier geht's zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

E-Paper: die Zeitung von morgen schon am Abend lesen Die DNN-Ausgabe des nächsten Tages gegen 21 Uhr (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei. Hier geht's zum E-Paper

Unser E-Paper gibt es auch als App

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play

DNN