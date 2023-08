Große Spende aus Kitzingen: SLUB Dresden zeigt Kulturgeschichte der Konditorei

Dresden. Die Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) gibt bald auch Einblicke in die Kulturgeschichte der Konditorei. Wie die Bibliothek mitteilt, habe sie vom Gründer des Conditorei-Museums im unterfränkischen Kitzingen, Walter Poganietz, eine umfangreiche Sammlung mit etwa 1400 Objekten erhalten. Dazu gehört Gedrucktes wie Fachliteratur, Warenkataloge und Zeitschriften, aber auch handgeschriebene Rezeptbücher sowie eine Grafiksammlung aus dem 18. bis 20. Jahrhundert.

SLUB kann deutschlandweit einzigartige Sammlung erweitern

Damit kann die SLUB ihre nach eigenen Angaben deutschlandweit einzigartige Sammlung zur Entwicklung der Kochkunst sowie zur Tafel- und Esskultur um den Themenschwerpunkt Konditorei erweitern. Walter Poganietz’ Sammlung werde nun erschlossen und für die Forschung zugänglich gemacht. „Es war mir wichtig, die Sammlung jetzt nach Dresden zu geben, damit sie auch künftig in ihrer Gesamtheit für das Handwerk der Konditoren erhalten und für die Öffentlichkeit zugänglich bleibt“, sagt der Museumsgründer. „Ich weiß sie im Deutschen Archiv der Kulinarik in den besten Händen.“

Kulturgeschichte der Konditorei auch in Dresden

Die SLUB sieht in und um Dresden vielseitige Bezüge zur Kulturgeschichte der Konditorei. So sei die hier ansässige „Hof-Conditorey“, heute bekannt als Conditorei Kreutzkamm, ihrerzeit berühmt gewesen für ihre Zuckerbäckerkunst. Weiter nennt sie den ab 1891 in Dresden beheimateten Verband der deutschen Schokoladenfabrikanten sowie den in Dresden gegründeten Internationalen Fachverlag J. M. Erich Weber, einen der renommiertesten Verlage für Fachbücher des Konditorenhandwerks.

Wie Poganietz’ Leidenschaft für Konditorei begann

Poganietz’ Begeisterung für Konditorei begann in den 1980er-Jahren, als er auf dem Dachboden seiner Eltern umfangreiche Relikte einer früheren historischen Konditorei und Lebküchnerei fand, die nachweislich zwischen 1722 und 1937 existierte. 1996 gründete Poganietz sein Conditorei-Museum in Kitzingen, für das er über Jahre einschlägige Fachliteratur gesammelt hatte.

Internet: www.archivderkulinarik.de

