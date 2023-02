﻿„Slowflowers“ aus Dresden: Hier wachsen bald nachhaltige Schnittblumen

Schnittblumen werden selten mit dem Thema Nachhaltigkeit in Verbindung gebracht. Dabei sind die Angebote oft alles andere als das. Eine junge Dresdnerin will das nun ändern und eigene Bio-Blumen anbauen.

Dresden. Die Rose hat heute ihren großen Tag. In allen Farben und Formen wird sie zum Valentinstag an die Liebsten verschenkt und diverse Wohnungen aufhübschen. Wer fragt sich da schon, wo sie eigentlich herkommen. Aus dem Blumenladen, klar. Aber wo haben die Floristen ihre Rosen her? Laut Statista wurden 2022 1,5 Milliarden Rosen nach Deutschland importiert. Über die Hälfte davon aus Kenia. Das ist für viele eine Überraschung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

War es auch für Emma Auerbach, als sie anfing, sich zu fragen, wie nachhaltig Schnittblumen eigentlich sind. „Nachhaltigkeit war in meinem Leben schon lange ein Thema, bei Blumen allerdings nicht“, gibt die 25-Jährige zu. Bis sie begann, in einem Blumenladen auszuhelfen und feststellte, dass das nicht so recht ihren Prinzipien entspricht. Nicht nur, dass viele Schnittblumen aus Afrika oder Südamerika eingeflogen werden, sie sind oft auch mit Pestiziden behandelt, die in Deutschland gar nicht erlaubt sind, berichtet sie. Doch an Alternativen mangelt es. Das weiß auch Maria Bernhardt, die ihre Salomé Floristik im Atelier Zeitgold an der Rothenburger Straße betreibt.

Es fehlen Anbieter für Bio-Schnittblumen

„Anfangs hatte ich mir vorgenommen, nur Bio-Blumen zu verkaufen“, sagt sie. Doch schnell wurde klar: Es fehlt an Einkaufsmöglichkeiten. Zwar gibt es Unternehmen, die nachhaltige Schnittblumen anbieten, beispielsweise in Görlitz oder Leipzig, doch „die Transportkosten sind für mich einfach zu hoch“, sagt Maria. Auch über den Postweg habe sie schon probiert, bei nachhaltigen Anbietern einzukaufen, doch den Versand hätten die Schnittblumen meist nicht überstanden. Ihre aktueller Kompromiss: Der Onlinehandel FleuraMetz. Hier wird aufgeschlüsselt, woher die Blumen kommen, welche Zertifikate die Betriebe besitzen und ob sie nachhaltig arbeiten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schnittblumen wie Tulpen oder Dill kommen in der Regel aus den Niederlanden. Gräser wie Chasmanthium sind zwar bei uns heimisch, trotzdem werden sie in afrikanischen Ländern angebaut und können so günstiger eingekauft werden. „Würden die Gräser in Deutschland angebaut werden, wäre ein Stängel sicher dreimal so teuer“, mutmaßt Maria. Doch es könnte schon bald eine Möglichkeit geben, nachhaltiger einzukaufen.

Bio-Blumenfeld in Podemus geplant

Emma Auerbach hat das Thema nämlich nicht losgelassen. Sie wurde auf die sogenannte Slowflower-Bewegung aufmerksam. Dem Kollektiv gehören Floristen, Gärtner und Landwirte an, die Schnittblumen regional und ohne Pestizide anbauen. Das hat Emma inspiriert: Die studierte Musikerin und Klavierlehrerin entwickelte in den letzten Jahren die Idee, ein eigenes Blumenfeld in Dresden anzulegen und dort Schnittblumen anzubauen – nachhaltig, regional und saisonal. Derzeit sammelt sie mithilfe eines Crowdfundings bei startnext.de/blumenfeld-dresden Geld dafür. Von insgesamt 5000 Euro sind schon 4212 Euro (Stand: 14.2.23, 14.30 Uhr) zusammengekommen.

Der Weg bis zur geeigneten Fläche war lang und frustrierend, erzählt sie. „Wenn du Schnittblumen anbauen möchtest, wirst du von den meisten Landwirten nicht ernstgenommen. Als junge Frau erst recht nicht.“ Doch schließlich geriet sie an ein Unternehmen, welches sofort Feuer und Flamme für das Projekt war: Vorwerk Podemus. Der ökologische Landwirtschaftsbetrieb hat Emma eine Fläche über 2300 Quadratmeter zur Pacht angeboten. Und nun solls schon bald losgehen.

Die 5000 Euro helfen Emma Auerbach beim Start ihrer kleinen Landwirtschaft: „Erst einmal werde ich einen Zaun bauen, um die Blumen vor Wildtieren zu schützen“, berichtet sie. Außerdem wird sie nicht auf eine zusätzliche Bewässerung verzichten können, da sei aber eine Anlage geplant, die möglichst wenig Wasser verschwendet. Auch ein Gewächshaus ist geplant, allerdings nur etwa zehn Quadratmeter groß und zur Pflanzenanzucht gedacht. Einen Selbstbedienungsstand soll es auch geben. Ein erheblicher Kostenfaktor wird die regelmäßige Öko-Kontrollstelle sein, die für die Biozertifizierung des Blumenfeldes nötig ist.

Anfang März soll es losgehen

Für Emma Auerbach ist es ein Wagnis, sagt sie selbst. Eine Ausbildung in dem Bereich hat sie nicht, doch viel Selbststudium und Austausch mit anderen Unternehmern in den letzten Jahren haben sie selbstsicher werden lassen. Aktuell sitzt Emma noch am Papierkram, dem Erstellen der Webseite und diversen anderen bürokratischen Aufgaben. „Ich freue mich darauf, wenn es Anfang März endlich praktisch losgeht“, sagt sie. Ihr Plan: Gut 100 verschiedene kleine Beete anlegen und eine große Vielfalt an Blumen pflanzen. „Wenn ich dann bei einer Sorte mit Schädlingen zu kämpfen habe, muss das nicht gleich den wirtschaftlichen Totalschaden bedeuten“, erklärt sie. Auch mehrjährige Stauden sind geplant. Interessierte sollen vor Ort auch selbst Blumen schneiden können, erklärt Emma ihre Pläne.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schon jetzt bekommt Emma Auerbach Anfragen für Hochzeiten und andere Projekte, das Interesse für nachhaltige Schnittblumen scheint also gegeben zu sein. Und auch Maria Bernhardt steht dem Projekt positiv gegenüber: „Wenn es hier ein nachhaltiges Blumenfeld gibt, kann ich mir vorstellen, mein Sommersortiment danach auszurichten.“