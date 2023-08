﻿Skoda Velorace: Das sind die Bilder vom Jedermann-Rennen in Dresden

Dresden. Beim „Skoda Velorace“ sind am Sonntagmorgen und -vormittag hunderte Radlerinnen und Radler an den Start gegangen. Die etwa 20 Kilometer lange Rennstrecke beginnt an der Frauenkirche, führt durch Dresdens Innenstadt und die Johannstadt, über die Waldschlösschenbrücke und an der Elbe zurück zur Brühlschen Terrasse. Das Jedermann-Rennen sorgte in Dresden für zahlreiche Verkehrssperrungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das ist der Streckenplan. © Quelle: Screenshot

Jeder und jede konnte an dem Rennen teilnehmen. Am Sonnabend gab es außerdem den „Special-Event-Day“, bei dem Radlerinnen und Radler mit und ohne Behinderung gemeinsam fuhren. Sehen Sie hier die Bilder vom Hauptrennen am Sonntag:

DNN