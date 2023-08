Radrennen in Dresden führt zu Umleitungen und Sperrungen am Wochenende

Dresden. Wegen der Radsportveranstaltung Skoda Velorace kommt es in Dresden am Wochenende zu Sperrungen und Umleitungen. Das teilen die Stadtverwaltung und die Dresdner Verkehrsbetriebe mit (DVB). Demnach wird bereits am Freitag, 12 Uhr das Terrassenufer gesperrt – von der Steinstraße bis zur Devrientstraße/Ecke Kleine Packhofstraße. Die Sperrung gilt bis Sonntag, 21 Uhr.

Während des Rennens am Sonntag ist zwischen 6 und 17 Uhr mit kompletten oder halbseitigen Straßensperrungen in folgender Reihenfolge zu rechnen: Terrassenufer, Devrientstraße, Könneritzstraße, Ammonstraße, Tunnel Wiener Platz, Wiener Straße, Gellertstraße, Lennéplatz, Lennéstraße, Straßburger Platz, Stübelallee, Wende Stübelallee/Müller-Berset-Straße, Comeniusplatz, Fetscherstraße, Waldschlößchenbrücke, Wende nach Waldschlößchentunnel, Waldschlößchenbrücke, Käthe-Kollwitz-Ufer stadtauswärts, Goetheallee, Lothringer Weg, Vogesenweg, Käthe-Kollwitz-Ufer stadteinwärts, Sachsenplatz, Terrassenufer.

DVB richten sogenannte Schleusungsstellen ein

Nach Angaben der Stadt ist die Zufahrt in den sogenannten 26er Ring auf der Altstädter Elbseite und das Durchqueren des Stadtzentrums im Bereich Altstadt über die Budapester Straße möglich. Alternative: die Bundesstraße 170 auf dem Verkehrszug Wiener Platz, Pirnaischer Platz, Carolabrücke. Die Verwaltung bittet darum, von nicht zwingend nötigen Fahrten in die Altstadt abzusehen.

Streckenplan Velorace 2023 © Quelle: Screenshot

Auf den Straßenbahn- und Buslinien sind am Sonntag von 6 Uhr bis 16.30 Umleitungen nötig. „Außerdem werden an verschiedenen Straßenzügen sogenannte Schleusungsstellen eingerichtet, an denen die Radfahrenden im Pulk DVB-Linien kreuzen“, schreibt ein DVB-Sprecher. Betroffen sind demnach der Bahnhof Mitte, die Blasewitzer Straße, die Lipsiusstraße, der Sachsenplatz, der Comeniusplatz und der Fetscherplatz. Dort kann es für die Linien 1, 2, 4, 6, 13 und die Buslinie 68 jeweils zu kurzen Aufenthalten kommen.

Verkürzte und umgeleitete Linien

Laut den DVB kommt es zu folgenden Umleitungen: Die Linie 1 verkehrt von 8 Uhr bis 16.30 Uhr mit geteilter Linienführung: Im Osten fährt die „1“ von Reick über Comeniusplatz, Straßburger Platz, Pirnaischer Platz und Dr.-Külz-Ring zur Gleisschleife Webergasse. Im Westen wird von Leutewitz bis zum Bahnhof Mitte gefahren. Von dort geht es weiter als Linie 10 zur Messe Dresden.

Die Linie 10 kann ab 6 Uhr die Haltestelle „Georg-Arnhold-Bad“ nicht bedienen. Dort wird langsam durchgefahren. Ab 8 Uhr wird die Linie verkürzt. Dann fährt die „10“ von der Messe Dresden nur bis Bahnhof Mitte und weiter als Linie 1 nach Leutewitz.

Die Linie 11 wird ab 8 Uhr zwischen Anton-/Leipziger Straße und Postplatz über Neustädter Markt, Augustusbrücke und Theaterplpatz umgeleitet.

Die Linie 12 wird ab 6 Uhr verkürzt und fährt von Leutewitz nur bis Fetscherplatz und anschließend über Comeniusplatz zurück nach Leutewitz. Ab 8 Uhr kommt eine Umleitung zwischen Freiberger Straße und Pirnaischer Platz über Hauptbahnhof hinzu.

Die Linie 62 wird ab 8 Uhr verkürzt. Die „62“ verkehrt von Dölzschen planmäßig bis Böhnischplatz und endet dann in Johannstadt noch vor der Kreuzung mit der Fetscherstraße am Tatzberg.

Die Linie 64 verkehrt ab 6.30 Uhr als geteilte Linie: Im Osten fährt sie von Reick kommend planmäßig bis Johannstadt und endet dort. Im Westen fahren die Busse von Kaditz über Trachenberge bis zum Waldschlößchen und wieder zurück.

Die Linie 68 wird ab 6 Uhr zwischen Tiergartenstraße und Dr.-Külz-Ring über Strehlener Straße Hauptbahnhof und Georgplatz umgeleitet.

Weitere Informationen zum Fahrplan liefern die DVB auf ihrer Internetseite: dvb.de/de-de/meta/aktuelle-meldungen/skoda-velorace-2023

