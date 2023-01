Sittel steigt nach 21 Jahren aus der Dresdner Politik aus

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

jetzt ist der Weg frei für einen CDU-Bürgermeister Steffen Kaden. Detlef Sittel, 21 Jahre lang Beigeordneter für Ordnung und Sicherheit, fügt sich in die Macht des Faktischen und zieht seine Bewerbung für das Bürgermeisteramt zurück. Sittel hatte das fraktionsinterne Rennen bei den Christdemokraten gegen Kaden verloren, sich aber trotzdem Hoffnungen auf eine vierte Amtszeit gemacht. Wer soll denn angesichts multipler Krisen die Krisenvorsorge besser besetzen als ein gestandener Fachbürgermeister, für den immer die Sache im Vordergrund stand und nicht das Parteibuch?

Steigt aus dem Machtpoker aus: Detlef Sittel; Erster Bürgermeister a.D. der Landeshauptstadt Dresden © Quelle: Anja Schneider

Politik stellt andere Fragen, musste Sittel bitter erfahren. Sein Rückzug ist auch ein Fingerzeig an einen anderen Politiker, der sich Hoffnungen auf eine Rückkehr ins Rathaus macht. Sozialdemokrat Peter Lames will wieder Finanzbeigeordneter werden. Doch nach Lage der Dinge wird das frühere Lames-Imperium zerschlagen und für einen Finanzbürgermeister gibt es keinen Platz mehr. Sittel hat jetzt gezeigt, wie man sich in Würde verabschiedet. Politische Ämter werden auf Zeit vergeben. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Ich bedanke mich bei allen, mit denen ich viele Jahre konstruktiv, vertrauensvoll und am Gemeinwohl orientiert zusammenarbeiten durfte. Detlef Sittel ehemaliger Bürgermeister für Ordnung und Sicherheit in Dresden

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Deutsche Krankenhausgesellschaft fordert Ende der Masken- und Testpflicht in Kliniken: In Bayern müssen Beschäftigte in Arztpraxen ab Anfang Februar keine Masken mehr tragen. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft fordert in diesem Zuge nun das Ende der Masken- sowie Testpflicht in den Kliniken zum 1. März. „Es droht durch Corona keine Überlastung des Gesundheitssystems mehr“, begründet der Vorsitzende Gerald Gaß. Jetzt lesen

RKI-Wochenbericht: Rückgang von Covid-19-Patienten und Sieben-Tage-Inzidenz: Das Robert Koch-Institut hat in seinem Wochenbericht rückläufige Entwicklungen bei verschiedenen Corona-Kennzahlen mitgeteilt. So sei die Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen deutlich niedriger gewesen als in der Woche zuvor, heißt es in dem Bericht vom Donnerstagabend. Bei der Variante XBB.1.5, die in den USA stark verbreitet ist, gebe es eine leichte Zunahme. Jetzt lesen

Dresden und die Region

Zehn Aktivisten der „Letzten Generation“ blockierten am Freitag morgen gegen 8.15 Uhr den Zelleschen Weg. © Quelle: Anja Schneider

Gegen Kiesabbau: Letzte Generation klebt sich mal wieder in Dresden fest

Die „Letzte Generation“ blockierte am Freitagmorgen in Dresden den Zelleschen Weg. Es staute sich nur wenig, denn die Polizei hatte eine schnelle Umleitung eingerichtet. Jetzt lesen

Unsere Leseempfehlungen

Die „DNN am Sonntag“ gibt‘s nur digital

DNN am Sonntag, 22.01.23 © Quelle: DNN

Auch diesen Sonntag haben die Dresdner Neuesten Nachrichten für Sie ein E-Paper-Magazin, unter anderem mit Hintergrundberichten zu Themen der vergangenen Woche.

Schauen Sie doch mal rein. Viel Spaß beim Lesen!

Zum E-Paper der DNN geht es hier und wie sie das E-Paper als App aufs Smartphone oder Tablet bekommen, erfahren Sie am Ende dieses Newsletters.

Aus unserem Netzwerk

FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann spricht im Deutschen Bundestag. © Quelle: IMAGO/Fotostand

„Verschonen Sie uns rechts wie links mit Radio Moskau“: Strack-Zimmermann platzt der Kragen

Im deutschen Bundestag haben die Parteien über die Lieferung schwerer Panzer an die Ukraine debattiert. Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann greift in ihrer Rede vor allem Linke und AfD scharf an. Auf Twitter kommt ihre Wortwahl größtenteils an, doch es gibt auch Kritik. Jetzt lesen

Termine am Wochenende

Sonnabend, 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr: Börsentag - Die größte Finanzmesse Ostdeutschlands wieder live im Kongresszentrum. Bei freiem Eintritt gibt es einen Tag voll mit Informationen rund um das Thema Geldanlage für Jedermann. Ort: Maritim Congress Center Dresden, Ostra-Ufer 2, 01067 Dresden

Sonntag, 10 bis 15 Uhr: Kostümverkauf - Die Semperoper macht zum neuen Jahr Platz im Kleiderschrank. Dabei können Theaterfreunde handgefertigte Unikate aus den Inszenierungen „Nabucco“ oder „Carmen“ für unter 100 Euro erwerben.

Sonntag, 13 Uhr: 3. Liga, 19. Spieltag - Zweitliga-Absteiger Dynamo Dynamo Dresden hat in Oldenburg die Chance, nach im letzten Spiel der Hinrunde in der 3. Liga nach sieben sieglosen Spielen wieder einen Dreier einzufahren und damit vielleicht doch noch eine Minimalchance auf den Weg in Richtung Aufstiegsplätze zu wahren.

Was am Wochenende wichtig wird

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

„Karrierestart“ erwartet Zehntausende Besucher in der Dresdner Messe. Über 540 Aussteller präsentieren sich auf Sachsens größter Karrieremesse, alle Messehallen im Dresdner Ostragehege sind belegt. Die KarriereStart zeigt sich damit wieder so groß wie vor Corona. In den 24 Jahren ihres Bestehens ist die Messe zur festen Marke und Orientierungshilfe bei Berufswahl, Jobsuche und Existenzgründung im Freistaat geworden und hat die Aufgabe, Perspektiven in Sachsen zu zeigen.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

In Australien wurde eine riesige Kröte entdeckt. © Quelle: PR IMAGE

... die australische Monsterkröte „Toadzilla“

Selbst die australische Rangerin erschrak, als sie dieses mächtige Tier sah: Eine Kröte dieser Größe wurde zuvor noch nie entdeckt. „Toadzilla“ wog rund 2,7 Kilogramm. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihr Thomas Baumann-Hartwig

DNN-Chefreporter

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Und wenn Sie unseren Newsletter noch nicht abonniert haben, können Sie das hier tun: www.dnn.de/newsletter/

Hier geht‘s zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

Hier geht's zum E-Paper der DNN

Die Zeitung von morgen schon am Abend lesen (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei.

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play