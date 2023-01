Silvestermüll schon weg: Danke an die Stadtreinigung

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

das neue Jahr hat in Dresden weitgehend friedlich begonnen. Keine Randale, keine schweren Verletzungen konnte die Polizei vermelden. Anders als im Großraum Leipzig, wo ein 17-Jähriger bei einer Böllerexplosion sein Leben verlor. Lediglich die Feuerwehr hatte gut zu tun, vor allem in Prohlis, wo mehrere Autos in Brand gerieten.

Stefan Wolf und Jens Rosel von der Stadtreinigung Dresden befreien den Schlossplatz vom Silvestermüll. © Quelle: Steffen Manig

Mehr wegzuschaffen als in den letzten beiden Jahren hatte die Stadtreinigung. Schon um sieben Uhr waren die Müllmänner und -frauen unterwegs, sammelten 60 Tonnen Pyro-Hinterlassenschaften ein. Mittags war die Stadt an den meisten Stellen wieder picobello. Dafür sollte man ruhig mal „Danke!“ sagen. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Unser Ziel ist es, Dresden so schnell wie möglich sauber zu bekommen – auch bevor wieder Frost und Schneefälle einsetzen. Sven Junghanns Gruppenleiter der Reinigung bei der Dresdner Stadtreinigung

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Inzidenz sinkt leicht: Dresdens sinkt nach tagelanger Stagnation wieder leicht. Das RKI hält die Daten zwischen Weihnachten und Neujahr jedoch für wenig aussagekräftig. Jetzt lesen

Wie wird das vierte Jahr mit Corona? Auch 2023 wird uns das Coronavirus erhalten bleiben. Dass es jemals wieder verschwindet, ist längst vom Tisch. Doch Expertinnen und Experten sind optimistisch: Das vierte Jahr mit dem Virus könnte besser werden als alle zuvor – unter einer Bedingung. Jetzt lesen

Dresden und die Region

Silvester-Feuerwerk 2022/23 über der Dresdner Altstadt. © Quelle: Steffen Manig

2023 wird ein gutes Jahr für Dresden

Wagen wir mal die Prognose: 2023 wird ein gutes Jahr! Was im neuen Jahr passieren wird, wissen wir natürlich nicht ganz so genau. Aber es gibt Arbeitshypothesen für Dresden. Jetzt lesen

Unsere Leseempfehlungen

Aus unserem Netzwerk

Nach schweren Unfällen mit Feuerwerk und Angriffen auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht, flammt erneut die Debatte über ein Böllerverbot auf. © Quelle: IMAGO/PaetzelPress

„Pyrotechnik gezielt als Waffe gegen Menschen“: Erneute Debatte über Feuerwerksverbot

Schwere Unfälle mit Feuerwerk und Angriffe auf Einsatzkräfte heizen die Debatte über ein Verbot von Privat-Feuerwerk zu Silvester an. Befeuert wird sie von der Deutschen Umwelthilfe und der Gewerkschaft der Polizei. Jetzt lesen

Termine des Tages

17 Uhr: Ökumenisches Friedensgebet in der Kreuzkirche Dresden - Seit über 30 Jahren schon findet das Ökumenische Friedensgebet regelmäßig montags um 17 Uhr in Dresden statt. Texte und Ansprache wollen Orientierung geben für ein Miteinander in dieser Stadt, das vom Geist des Evangeliums getragen ist, von den Werten, die uns wichtig sind – Nächstenliebe, Mitmenschlichkeit, Freundlichkeit. Ort: Kreuzkirche Dresden, An d. Kreuzkirche 6, 01067 Dresden

Wer heute wichtig wird

Glücksklee mit Schornsteinfeger © Quelle: IMAGO/Christian Ohde

Schornsteinfeger gelten als Glücksbringer. Die Schornsteinfeger-Innung Sachsens verteilt heute Glücksbringer für einen gelingenden Start ins neue Jahr.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

© Quelle: Kirsty O'connor/PA Wire/dpa

...Boris Beckers kurzer Weg vom Knast auf die Trauminsel

Aus dem britischen Gefängnis auf eine Luxusinsel: Der ehemalige Tennisprofi Boris Becker meldet sich bei seinen Fans an Silvester per Videobotschaft von der Insel São Tomé. Dafür erntet er gemischte Reaktionen im Netz. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihr Dirk Birgel

Chefredakteur

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Und wenn Sie unseren Newsletter noch nicht abonniert haben, können Sie das hier tun: www.dnn.de/newsletter/

Hier geht‘s zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

Hier geht's zum E-Paper der DNN

Die Zeitung von morgen schon am Abend lesen (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei.

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play