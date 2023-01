Silvester 2022/23 in Dresden: Feuerwerk im Vor-Corona-Umfang

Dresden. Mit jeder Menge Feuerwerk und ausgelassenen Partys bei frühlingshaften Temperaturen haben die Dresdner das neue Jahr begrüßt. Anders als zu den beiden vergangenen Silvestern, an denen coronabedingt nur wenig geböllert werden durfte, dürften diesmal Hunderttausende Euro lautstark in Rauch aufgegangen sein. "Wir rechnen damit, dass sich die diesbezüglichen Umsätze ungefähr auf dem Niveau des letzten Vor-Corona-Jahres 2019 bewegen werden", hatte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Sachsen, René Glaser, prognostiziert. Die Knallerei dauerte gefühlt auch deutlich länger an als in vorigen Jahren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Viel Feuerwerk bedeutet auch viel Müll: Die Stadtreinigung war deshalb seit 7 Uhr morgens mit knapp 50 Personen und rund 20 Fahrzeugen im Einsatz, um den Abfall in der Innenstadt zu beseitigen. Die Hinterlassenschaften in den einzelnen Stadtteilen werden dann im Laufe der ersten Januarwoche beräumt.

Tote und Verletzte durch Böller

Trotz der feuchtfröhlichen Feiern und des massiven Feuerwerks zog die Dresdner Polizei eine überwiegend positive Bilanz. Die Silvesternacht sei weitgehend friedlich verlaufen, teilten die Beamten mit. Lediglich die üblichen alkohol- und böllerbedingten Störungen und Brände habe es gegeben. Anders in Leipzig: Dort verstarb ein 17-Jähriger, nachdem er sich beim Hantieren mit Pyrotechnik schwerste Verletzungen zugezogen hatte. Auch in anderen Orten Deutschlands mussten sich Notärzte um Explosionsverletzungen kümmern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von ttr/dpa