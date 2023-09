﻿Sicherheit für das Verkehrsmuseum Dresden

Dresden. Viele Jahre musste das Verkehrsmuseum Dresden um seinen Standort im Herzen der Altstadt bangen. Der Freistaat Sachsen als Eigentümer des Johanneums machte Eigenbedarf geltend und wollte den Mietvertrag kündigen. Das ist Geschichte, dem Stadtrat liegt ein Erbbaurechtsvertrag für die Immobilie vor, der dem Museum eine langfristige Perspektive in der Innenstadt bietet. Das Verkehrsmuseum lebt nicht nur von seinen attraktiven Angeboten, sondern auch von seinem Standort im touristischen Zentrum Dresdens.

Stadt muss tiefer in die Tasche greifen

Zwar muss die Stadt tiefer in die Tasche greifen als bisher. Die Jahresmiete lag bei moderaten 105 000 Euro, der Vermieter war für Reparaturen und Werterhalt der Immobilie verantwortlich. Laut unterschriftsreifem Vertrag zahlt die Stadt nur noch einen jährlichen Erbbauzins von 8064 Euro, muss aber auch die jährlichen Wartungs- und Instandhaltungskosten von rund 211 000 Euro tragen.

Stadtrat dürfte geräuschlos zustimmen

Immer noch ein Klacks im Vergleich zu einem Neubau an einem anderen Ort wie dem Alten Leipziger Bahnhof oder dem Lokschuppen Zwickauer Straße, wenn das Museum hätte ausziehen müssen. Deshalb dürfte der Stadtrat dem Vertrag mit dem Freistaat am Donnerstag geräuschlos zustimmen. Die Signale aus den Fraktionen sind positiv.

Es gab viele Fragezeichen

„Es gab viele Jahre große Fragezeichen beim Verkehrsmuseum. Der Erbbaurechtsvertrag mit dem Freistaat sichert die Zukunft des Hauses, das sich sehr gut entwickelt hat“, erklärte Grünen-Fraktionsvorsitzende Christiane Filius-Jehne, die auch kulturpolitische Sprecherin ihrer Fraktion ist.

Wunsch: Ein Fahrstuhl für das Gebäude

„Seit vielen Jahren setzen wir uns dafür ein, das Verkehrsmuseum an dieser Stelle mitten in der Stadt neben den vielen Landesmuseen zu erhalten“, erklärte Anja Apel, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken. „Immer wieder stand eine Nutzung für die Staatlichen Kunstsammlungen im Raum.“ Das Verkehrsmuseum werde sehr viel von Familien mit Kindern besucht. Die Linken seien mit dem vorliegenden Vertrag sehr einverstanden. „Jetzt können wichtige und notwendige Investitionen in das Gebäude und in die Ausstellungen erfolgen. Besonders liegt mir ein Fahrstuhl am Herzen, denn bis jetzt gibt es nur einen Lastenaufzug.“

Seit 2010 100-prozentige Tochter der Stadt

Das Verkehrsmuseum wurde 1952 gegründet und befindet sich seitdem im Johanneum. 2005 wurde das ehemalige Landesmuseum in eine gemeinnützige GmbH überführt, die 2010 als 100-prozentige Tochter von der Landeshauptstadt Dresden übernommen wurde. Das Museum wird über einen städtischen Zuschuss, die Einnahmen aus dem Verkauf der Eintrittskarten und Drittmittel finanziert. „Es wird teurer für die Stadt, aber dafür hat das Verkehrsmuseum eine Zukunft“, sagte Filius-Jehne. Das Erbbaurecht soll eine Laufzeit von 30 Jahren haben.

