Sicher zur Schule: Stadt Dresden startet Verkehrsversuch an der 63. Grundschule

Dresden. Mit einem Verkehrsversuch will die Landeshauptstadt den Schulweg für die Kinder an der 63. Grundschule in Blasewitz sicherer gestalten. Mit Straßensperrungen, Parkverboten und Elterntaxi-Haltestellen sollen die Straßen um die Schule überschaubarer werden – und die knapp 450 Kinder ihr Verhalten im Straßenverkehr in einem sicheren Umfeld üben können. Der Versuch beginnt am Montag, 21. August. Dafür beginnen schon am 14. August die Bauarbeiten. Im Februar dann, mit Ende des Schulhalbjahres, werden die Ergebnisse ausgewertet und eine permanente Lösung erdacht.

Ein sicherer Weg zur 63. Grundschule: Das sind die Maßnahmen

Im Zuge des Versuches wird die Wägnerstraße vor der Grundschule im Abschnitt zwischen Bruckner- und Kretschmerstraße zu einer „Schulstraße“: Zu den gängigen Bring- und Abholzeiten zwischen 7 und 8 sowie zwischen 15 und 16 Uhr darf sie nicht befahren werden – eine Ausnahme gibt es für Anwohner.

Außerdem installiert die Stadt auf der Wägnerstraße fünf Fahrradbügel für Eltern, die ihr Kind mit dem Rad bringen. „Sollten die Radbügel gut angenommen werden, ist es denkbar, auf der gesamten Länge vor der Schule Radbügel aufzustellen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Eigens für Eltern eingerichtete Parkplätze sollen die Hol-und Bringzeiten vor der Schule übersichtlicher gestalten. © Quelle: Stadt Dresden

Im Umfeld der Schule richtet die Stadt insgesamt fünf sogenannte Elterntaxi-Haltestellen ein. Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto bringen oder holen, können dort kurz anhalten. Von den Haltestellen aus können die Kinder auf sicheren Wegen bis zur Schule laufen. Zu Beginn des Verkehrsversuches werden die „Haltestellen“ auch ausgeschildert.

Eine Übersicht der geplanten „Elterntaxi-Haltestellen“. © Quelle: Stadt Dresden

Mit den Maßnahmen reagiert die Stadt auf eine Elterninitiative, die schon seit Monaten auf mehr Schulwegsicherheit an der 63. Grundschule kämpft. Die Kreuzung Niederwaldstraße/Ermelstraße hatten die besorgten Eltern als besonders gefährlich eingeschätzt. Das Straßen- und Tiefbauamt habe dies geprüft, „nun werden Markierungen im Kreuzungsbereich erfolgen, um beim Queren für bessere Sichtverhältnisse zu sorgen und somit die Sicherheit zu erhöhen“, schreibt die Stadt. Eine kurzfristige bauliche Lösung sei hier nicht umsetzbar.

