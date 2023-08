Shopping-Shuttle und mehr: Das ist neu im Kaufpark Dresden-Nickern

Dresden. Der 1996 eröffnete Kaufpark Nickern wird abgerissen und neu gebaut. Und das bei laufendem Geschäftsbetrieb. Jetzt – zwölf Monate nach Baubeginn – ist der erste Teil des Neubaus fertig. Ab 3. August kann man dort einkaufen gehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diese Shops sind jetzt neu

41 Shops umfasst der erste Bauabschnitt. Der allergrößte Teil ist fertig eingerichtet. Das Gros der Anbieter war schon nebenan im alten Kaufpark Nickern zu finden. Neu sind jetzt im ersten Anlauf der Schmuckladen Pandora, die Kexerei und der Fanshop von Dynamo Dresden.

Neu sind auch die Mieter mit kulinarischen Angeboten auf dem Marktplatz. Der besteht aus mehreren Holzhütten und vielen Sitzgelegenheiten unter zwei großen künstlichen Bäumen. Hier kann man verweilen und in Ruhe essen und trinken. Bis Herbst eröffnen noch ein „Immergrün“-Laden und Subway.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Marktplatz. © Quelle: Michael Lukaszewski

So viele Läden sollen es mal werden

„Wenn der neue Kaufpark Nickern komplett fertiggestellt ist, werden wir um die 100 Läden hier haben. Je nachdem, wie die Ladenflächen noch aufgeteilt werden, sind das dann 25 oder 26 Geschäfte mehr als vorher“, so Centermanagerin Antje Arnold. „Wir werden im letzten Bauabschnitt vom Branchenmix her etwas jünger und wertiger werden“, kündigt Nils Hoffmann aus der Geschäftsleitung an. Die Ladeninhaber sind voller Vorfreude auf die Eröffnung und hoffen natürlich, dass viele Kunden kommen.

Warum es einen Shuttlebus gibt

Damit diese jedoch überhaupt den Weg ins Einkaufszentrum finden, hat der Investor und Betreiber, die CMC Management GmbH der Familie Krieger, zusammen mit den Dresdner Verkehrsbetrieben und Taeter Tours einen Busshuttleverkehr organisiert.

Der verkehrt montags bis samstags 10 bis 20 Uhr im 15-Minuten-Takt und ist kostenlos. Der Ringverkehr startet und endet an der Gleisschleife Prohlis der Dresdner Verkehrsbetriebe. Er macht Stopps am Kaufpark Nickern, an der Erich-Kästner-Straße und am Ausweichverkauf von C&A, Intersport Hübner und von Friseur Klier. Denn die bekommen ihre Ladenflächen erst im zweiten Teil des Neubaus, der jetzt noch nicht steht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein kostenloser Shuttleverkehr bringt die Kunden von der Gleisschleife in Prohlis und von der Erich-Kästner-Straße zum Eingang des neuen Kaufparkes Nickern und zum Ausweichverkauf. © Quelle: Michael Lukaszewski

Die Crux ist, dass der Haupteingang in dem Neubau, in dem jetzt die Läden öffnen, noch nicht zugänglich ist. So müssen die Kunden zunächst einen etwas ungewöhnlichen Weg quasi durch das Hinterland des Kaufparkes nehmen. Der Bus fährt sie genau da hin.

Lesen Sie auch

Wo man parken kann

Wer mit dem Auto anreist, hat es einfacher. Denn das neue Parkdeck mit 729 Stellplätzen ist fertig. Die Einfahrt erfolgt von der Michaelisstraße aus, wenige Meter weiter von der bisherigen Einfahrt. Ist man auf dem Deck, sieht man schon den großen Eingang und fährt mit der Rolltreppe oder per Fahrstuhl nach unten ins Erdgeschoss. Denn die Ladenzone ist ebenerdig, es gibt kein Obergeschoss mehr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wann der Haupteingang fertig wird

Der Haupteingang zu dem jetzt in weiten Teilen fertiggestellten ersten Teil des neuen Kaufparkes Nickern wird mit Vollendung des 2. Bauabschnittes im Dezember 2023 zugänglich sein. Das setzt voraus, dass der neue Parkplatz davor gebaut ist, denn insgesamt soll es mal 1900 Stellplätze geben – 250 weniger als vorher. Dafür sind knapp 400 Radstellplätze geplant und es sollen 100 Lademöglichkeiten für Elektroautos geschaffen werden.

Der zukünftige Haupteingang für all jene, die auf dem Parkplatz parken, der jetzt erst noch gebaut wird und eine Zufahrt von der Tschirnhausstraße bekommt. © Quelle: Michael Lukaszewski

Der jetzige Parkplatz mit seinen zwei Ebenen wird abgerissen. Die neue Zufahrt von der Tschirnhausstraße ist schon im Entstehen. Nach dem Abriss des jetzt noch existenten alten Kaufparkes wird der zweite Teil des Neubaus mit den Torhäusern gebaut.

Wo der neue Sconto entsteht

Die komplette Fertigstellung des Kaufparkes Nickern ist für Ende 2024 vorgesehen. Bis dahin soll auch ein neuer Sconto-Möbelmarkt hochgezogen sein, allerdings etwas entfernt neben Poco am Nickerner Weg, so Andreas Uhlig, Geschäftsführer der CMC.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie nachhaltig gebaut wird

Er betont, dass er kein anderes Einkaufszentrum in Deutschland kenne, das so nachhaltig gebaut wurde, wie das, was jetzt in Nickern neu entsteht. Der abgebrochene Beton werde vom Stahl getrennt, zerkleinert und zu einem großen Teil wiederverwendet in den Fundamenten.

Die Anfahrt für den Lieferverkehr sei verlegt worden, damit alle Straßenbäume an der Dohnaer Straße stehen bleiben können. „Deswegen musste das XXL weg. Wir haben das Grundstück gekauft und dort dann die neue Lieferzufahrt gebaut.“ Das sei mit immensen Mehrkosten verbunden gewesen.

14 000 Quadratmeter Photovoltaik

Auf einer Fläche von 14 000 qm werde Photovoltaik installiert, so Andreas Uhlig weiter. Allein 20 Millionen Euro seien in die Stahlkonstruktion investiert worden, die die Solarpaneele tragen, damit man darunter parken kann.

Des Weiteren würden alle möglichen Dachflächen begrünt. „Wir haben die Substratschicht viel dicker gemacht als gefordert, damit die Pflanzen gut wachsen. Und wir fangen das Regenwasser auf unserem Gelände auf, haben eine Zisterne gebaut, um die Pflanzen auch bewässern zu können“, so Uhlig weiter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie viel Familie Krieger investiert hat

240 Millionen Euro seien bereits in den Standort Kaufpark Nickern investiert worden, weitere 120 Millionen Euro würden folgen. „Dresden ist nach Berlin unser größter Investitionsstandort“, spricht der Manager für die Familie Krieger.

Alles zusammengerechnet habe deren Unternehmensgruppe bisher rund eine Milliarde Euro in den Standort gesteckt und 3500 Arbeitsplätze geschaffen. „Was wir hier machen, ist ein Liebesbeweis an die Stadt.“

DNN