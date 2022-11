﻿Bautzner statt Prager Straße: Ein Besuch auf Dresdens spezieller Shoppingmeile

Dresden. Shoppen? Prager Straße! Von Fast Fashion bis zur hippen Heimdekoration beherbergt die Achse zwischen Hauptbahnhof und Altmarkt fast alles, was das Konsumentenherz begehrt – abgesehen von Authentizität, die es bei austauschbaren Ablegern von Handelsketten schwer hat. Anders auf der Bautzner Straße, deren Einkaufsmeilencharakter zwar erst auf den zweiten Blick zu Tage tritt. Doch hat der Flaneur das Rauschen erst einmal ausgeblendet, erkennt er eine Reihe von kopienlosen, oft inhabergeführten Läden, die zum Teil so speziell daherkommen, dass man sich fragt: Hält sich das? Wir haben bei dreien nachgefragt.

Über Micky Mouse hinaus im Dresdner Comicladen

Spiderman, Micky Mouse, Asterix und Obelix: Viel größer stellt sich der Laie die Comicwelt nicht vor – bis er den Laden von Tobias Reuter betritt. Bis zu 20 000 Comics auf 100 Quadratmetern hält das Geschäft nahe der Kreuzung mit der Martin-Luther-Straße bereit. Ein Raum deckt die westliche Hemisphäre mit Heften aus den USA, Belgien und Deutschland ab. Im anderen finden Mangafans das Neueste aus dem asiatischen Raum. 2006 hat Tobias Reuter seinen Laden eröffnet, damals mit nur einem Raum und rund 2000 Comics.

Für seinen Comicladen an der Bautzner Straße hängte Tobias Reuter © Quelle: Anja Schneider

Drei Jahre habe er sich gegeben, um die Dresdner von seinem Angebot zu überzeugen, erzählt der 47-Jährige. Ein Laden nur für Comics? Ist das nicht zu nischig? Eine Frage, die er nicht nur einmal gehört habe. „Aber ich dachte, ich riskiere es einfach.“ Heute darf sich Tobias Reuter über einen festen Kundenstamm freuen, der bis nach Görlitz und Bautzen reicht, von der 15-jährigen Mangaliebhaberin bis zum 80-jährigen Professor. „In Dresden und Ostsachsen bin ich der einzige mit so einem Sortiment“, sagt der studierte Maschinenbauingenieur. „Das ist mein Vorteil.“

Als einzigen Konkurrenten sieht der Ladenbesitzer das Internet, mit dem er den Kampf allerdings gar nicht erst aufnehmen will. Einen Online-Shop zum Comicladen gibt es nicht. „Die Anonymität, das Gemecker, wenn das Paket nicht gleich am nächsten Tag ankommt“, sagt Tobias Reuter. „Da sträuben sich mir die Nackenhaare.“ Seine Kunden bevorzugen wohl ohnehin den Einkauf vor Ort, obwohl es bei Amazon so manches Produkt billiger gibt. Warum? „Ich kann den Leuten sagen, was ich gelesen habe und was zu ihnen passt. Deshalb kommen sie zu mir.“

Bürstenmanufaktur: Von der Gemüsebürste bis zum Wiener Besen

Auch Caterina Haugk weiß, was zu einem passt. Oder besser zum Staub auf dem Schrank, zum Schmutz auf dem Gemüse und zum Bartbereich im Männergesicht. In der Bürstenmanufaktur neben Pfunds Molkerei gibt es alles, was Borsten hat – vom Schrankfeger über die Gemüsebürste bis zum Rasierpinsel. Die Preisspanne reicht von acht Euro für eine einfache Handbürste bis zu 150 Euro für einen Wiener Besen. Wie die meisten Artikel bei Caterina Haugk entstand der mit Ziegenhaar besetzte C-förmige Staubfänger in der Blindenwerkstatt an der Louis-Braille-Straße.

Caterina Haugk erklärt den Besuchern der Dresdner Bürstenmanufaktur, welche Borsten sich für welches Vorhaben eignen. © Quelle: Anja Schneider

Wie gut der Laden läuft? „Schwierig zu sagen“, sagt Kay Podszus, der die Werkstatt und den zugehörigen Verein Blindenhilfswerk Dresden leitet. „Bürsten sind nun einmal ein sehr spezielles Produkt.“ In der Neustadt sei seit der Eröffnung 2013 eine Stammkundschaft gewachsen, den Großteil der Kunden machten allerdings Touristen aus, die der Stadtrundfahrt-Bus vor dem Geschäft ablädt.

Um große Gewinne geht es in der Bürstenmanufaktur ohnehin nicht. Der Umsatz fließt direkt in den Verein und die Arbeit in der Blindenwerkstatt, sagt Kay Podszus. Außer im Laden verkaufen Caterina Haugk und ihre Kollegin die Bürsten auf Kunsthandwerkermärkten und künftig soll es auch einen Online-Shop geben. „Meist braucht es ein bisschen Aufklärung über die Produkte“, sagt Caterina Haugk. „Die Leute sehen erst einmal nur die Bürste und nicht die Arbeit, die dahintersteckt.“ Und selbst wenn sie nichts kaufen, erzählt die Verkäuferin, machen viele wenigstens Fotos von ihrem sonderbaren Sortiment.

Annett Ebert arbeitet in der Blindenwerkstatt des Dresdner Blindenhilfswerks, wo die Bürsten für den Laden an der Bautzner Straße entstehen. Ihre Spezialität: Der Wiener Besen. © Quelle: Anja Schneider

„drumsOnite“: Schlagzeuge im 1970er-Jahre-Koffer

Von der Bürstenmanufaktur aus einmal schräg über die Bautzner Straße bleibt es sonderbar. Im Schaufenster der Hausnummer 58 stehen bunte Vintage-Koffer, deren Schale eine Trommel hält. Trommel oder Koffer? „Koffertrommel“, sagt Matthias Peuker, der Mann hinter dem Produkt.

Seit rund fünf Jahren baut der Musiker unter dem Namen „drumsOnite“ Hartschalenkoffer von Samsonite aus den 1960er bis 1980er Jahren zu Trommeln um, in denen sich ein ganzes Schlagzeug verstauen lässt. Seine Werkstatt hat Matthias Peuker in Kamenz, in der Bautzner 58 zeigt er seine Werke dem Publikum, geöffnet wird auf Anfrage. Die Räume teilt er sich mit anderen Musikern, die dort ihre Büroarbeit erledigen und gemeinsam jammen. „Ein bisschen wie ein Jugendclub für Erwachsene“, resümiert der 51-Jährige. „drumsOnite ist nichts, womit man wirklich Geld verdienen kann. Es geht mir darum, etwas Schönes zu machen.“ Seinen Lebensunterhalt verdient Matthias Peuker vor allem mit seiner Band Triple Trouble.

Den Urknall für „drumsOnite“ lieferte ein Bandscheibenvorfall im Jahr 2018. Mit lädiertem Rücken hatte der Dummer keine Lust mehr, sein Schlagzeug zu Konzerten zu schleppen. Also besorgte er sich einen weinroten Samsonite-Hartschalenkoffer, sägte ein Loch in der Größe einer Bass Drum hinein, in das er eine Scheibe eines Abflussrohrs einsetzte, auf das Spannreifen und Fell folgten. Spannschrauben rein, festziehen, fertig.

Dank eines Bandscheibenvorfalls kam der Musiker Matthias Peuker auf die Idee, Trommeln in Koffer einzubauen. Heute verkauft er seine Werke an der Bautzner Straße. © Quelle: Dietrich Flechtner

Im Inneren des Koffers lässt sich das Zubehör eines ganzen Schlagzeugs verstauen. © Quelle: Matthias Peuker

„Auf den Konzerten wurde ich dann auf die Koffertrommel angesprochen“, erzählt Matthias Peuker. Kurz danach ging er in Produktion. 33 Exemplare sind seitdem entstanden. Kostenpunkt rund 400 Euro. Statt abgesägter Abflussrohre nutzt der Musiker heute Holzringe, die Koffer holt er sich in verschiedenen Größen über Ebay. Je größer das Volumen, desto tiefer der Klang.

Die meisten Anfragen bekommt Matthias Peuker übers Internet, von „Schlagzeugern, die wie ich keine Lust mehr auf Schleppen haben oder bei denen das Auge mithört.“ Ansonsten klopfen auch gern mal Laien bei ihm und fragen, was es mit den Koffertrommeln auf sich hat.