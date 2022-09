﻿22 Verurteilungen und kein Ende: Serientäter in Dresden vor Gericht

Ein 38-Jähriger Dresdner prügelt sich seit Jahren durchs Leben. Der Mann ist 22 Mal vorbestraft und sitzt wegen neuer Straftaten nun wieder vor Gericht.

Dresden. Es gibt Angeklagte, die trifft man immer wieder, die begleitet man über Jahre, die sind fast schon alte Bekannte. Sven N. ist so ein Typ, der einem immer wieder über den Weg läuft – kein Wunder bei 22 Vorverurteilungen. Der 38-Jährige hat nicht viel anbrennen lassen, ist erheblich vorbestraft, saß häufig im Gefängnis und prügelt sich trotzdem seit Jahren permanent durchs Leben.

Dafür braucht er auch keinen Grund wie einen Streit im Vorfeld oder ähnliches, er schlägt einfach zu. Es kann jeden treffen, der zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Passt ihm etwas nicht, reagiert er sich ab – egal an was oder wem. Ein Gutachter bescheinigte dem Angeklagten schon vor Jahren ein gestörtes Sozialverhalten und eine extreme Aggressivität. „Aggressivität gehört bei ihnen zur Persönlichkeitsstruktur“, befand 2013 ein Richter.