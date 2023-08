Palais Sommer statt Cockerwiese: Sport- und Familientag jetzt dreiteilig

Dresden. Zehn Jahre lang gab es in Dresden auf der Cockerwiese im Sommer einen großen Sport- und Familientag. Organisator waren die acht großen Dresdner Wohnungsgenossenschaften, die 60 000 Wohnungen und damit ein Fünftel des Wohnraums in Dresden bewirtschaften.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fest für alle Dresdner

Das Sommerfest war nicht nur für die Mitglieder und Mieter der Genossenschaften gedacht, sondern für alle Dresdner. Die vielen bunten Aktionen, die geboten wurden, zogen immer ein großes Publikum an.

Neues Format – neuer Ort

Doch jetzt ist Schluss mit Feiern auf der Cockerwiese. Denn die soll in naher Zukunft bebaut werden. Deshalb haben die Wohnungsgenossenschaften nach einer Alternative gesucht – und diese im Palais Sommer gefunden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Dass beim Palais Sommer Menschen aus der ganzen Stadt kostenfrei in den Genuss von Kunst und Kultur kommen, findet unsere volle Unterstützung“, so Antje Neelmeijer, Vorstand der Eisenbahner-Wohnungsbaugenossenschaft (EWG). Deswegen sei der Entschluss gefallen, sich für fünf Jahre als Hauptpartner des Palais Sommers zu engagieren.

Drei Tage Party

In dessen Rahmen gab bzw. gibt es nun drei Genossenschaftstage. Dem Familienfest, das bereits am 30. Juli stattfand, folgt nun am Donnerstag, 10. August, ein Seniorentag auf dem Neumarkt. Am Sonnabend, 12. August, gibt es einen Tag für junge Leute am Ostra-Dome im Ostragehege.

Seniorenfest auf dem Neumarkt

Das Seniorenfest auf dem Neumarkt in Dresden startet am Donnerstag, 9 Uhr mit Yoga – ohne Matte. Der Tag bietet außerdem eine Fama-Kunstführung mit Frank Wallburger (15 Uhr). Bei einem Workshop (16 Uhr) kann man sich sein eigenes Massageöl mischen und wird in die Grundlagen für eine Handmassage eingeführt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bauchtanz, Konzert sowie Licht-Klang-Installation

Dass sich Elemente aus dem orientalischen Tanz auch für Senioren anbieten, um im Alter fit und beweglich zu bleiben, kann in einem Bauchtanzkurs mit Marjam entdeckt werden (ab 17 Uhr). 19.30 Uhr spielt das Musikertrio „Augustus“ auf dem Neumarkt ein Kammerkonzert mit Klavier, Violine und Violoncello. Ab 21.15 Uhr liest Katharina Rendel Gutenachtgeschichten. Den Tag beschließt 22 Uhr eine Licht-Klang-Installation.

Angebote für junge Leute am Ostra-Dome

„Wilde Herzen“ ist das Motto des dritten Genossenschaftstags am 12. August für junge Leute. Veranstaltungsort ist das Gelände am Ostra-Dome.

Auch hier beginnt der Tag sportlich, und zwar 9 Uhr mit Inside Flow Yoga. 11 Uhr geht es mit einem KPop-Tanzkurs des Kato Dance Studios weiter und ab 12 Uhr mit Tanzshows. 15 Uhr gibt’s Infos zum Thema Stadtbienen, 17 Uhr noch mal Yoga.

Zwei Konzerte und Tanzparty

Dann stehen zwei Konzerte auf dem Programm. Der Sound von Open Rim (18.30 Uhr) sei wie gemacht für das neue See-Areal, das in diesem Jahr auch zum Veranstaltungsgelände gehört, so die Veranstalter. Rémi.fr ist ein junges Talent aus Dresden und mit HipHop dabei. 21.30 Uhr startet die Sommernachtsparty mit Gustav und Juan von „Ehrenlos“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

palaissommer.de

DNN