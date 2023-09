Semperoper oder Semperpark?

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

was ist wichtiger für Dresden? Die Semperoper oder der Zwingerpark? Die Semperoper braucht dringend ein neues Probebühnenzentrum. Das Funktionsgebäude ist marode, die Arbeitsbedingungen für die Künstler sind katastrophal. Internationale Stars machen um die Semperoper allmählich einen Bogen, weil die Garderoben nicht mehr zeitgemäß sind. Eine Havarie reicht, und die Semperoper muss den Spielbetrieb einstellen.

Die Semperoper soll einen Erweiterungsbau erhalten – am Rande des Zwingerparks. Die Pläne sind umstritten. © Quelle: SIB

Der einzige Ort für einen Neubau ist, so beteuern es die Bauexperten des Freistaats, der Zwingerpark. Eine der wenigen grünen Oasen in dieser Innenstadt, in der es viel mehr Beton gibt als Bäume, siehe Postplatz. Die Zukunft der Semperoper aufs Spiel setzen und die Baupläne ablehnen? Das ist keine Option. Der Neubau muss aber Maßstäbe setzen. Wenn in diesem sensiblen Gebiet gebaut wird, dann ein nachhaltiges, architektonisch anspruchsvolles Gebäude. Das sich in den Park einfügt und über die gleiche Spitzenklasse verfügt wie die Semperoper. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Geht es bei der weltweiten Bekanntheit der Semperoper nicht vielleicht auch um die Frage, wie sich das Haus hinsichtlich Nachhaltigkeit verhält? Tilo Wirtz Linke-Stadtrat, über die Pläne eines neuen Probebühnenzentrums an der Semperoper

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Das frühere Wirtschaftsgebäude des Lahmann-Sanatoriums ist komplett eingerüstet. © Quelle: Dietrich Flechtner

Die ersten Wohnungen im Lahmann-Wirtschaftshaus in Dresden sind bald fertig

Ende des Jahres könnten die ersten Mieter einziehen. Auch den Uhrenturm gibt es wieder – dort allerdings finden nur Fledermäuse Unterschlupf. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Nordkoreas Diktator Kim Jong Un bei einem Treffen mit dem russischen Machthaber Wladimir Putin. © Quelle: picture alliance / Newscom

„Putin muss schon sehr verzweifelt sein“: Kim Jong Un auf dem Weg zum Waffendeal mit Russland

Kremlchef Wladimir Putin braucht für seinen munitionshungrigen Krieg gegen die Ukraine offenbar Nachschub aus Nordkorea. Ein Treffen mit Diktator Kim Jong Un steht offenbar kurz bevor: Kim soll bereits auf dem Weg sein. Putins Verzweiflung in der Ukraine könnte dem Diktator in Nordkorea Aufwind geben. Jetzt lesen

Termine des Tages

15 bis 18 Uhr: Aktionstag zum Thema Sicherheit im Wohnumfeld Budapester Straße - gemeinsam veranstaltet vom Amt für Stadtplanung und Mobilität, Vonovia, der Polizeidirektion Dresden, dem Ausländerrat Dresden e. V. und dem Treff im Hochhaus. Kinder und Jugendliche können sich an drei Stationen informieren und aktiv einbringen: Station 1: Entdeckungstour mit Wohlfühlorten im Gebiet, Station 2: Wie verhalte ich mich richtig im Straßenverkehr?, Station 3: Aufklärung zum Thema Gewalt. Ort: Innenhof der Budapester Straße 43 bis 51.

16 Uhr: Eröffnung des Skaterparks Klotzsche mit Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen. Ort: Ecke Alexander-Herzen-Straße und Binzer Weg.

Wer heute wichtig wird

Die Semperoper in Dresden. © Quelle: IMAGO/ingimage

In einer Soiree zur Eröffnung der Spielzeit 2023/24 stellt die Semperoper heute ab 20 Uhr ihre Neuproduktionen mit kurzen musikalischen Ausschnitten vor. Moderiert von den Dramaturgen Johann Casimir Eule und Benedikt Stampfli und im Gespräch mit dem Intendanten der Semperoper, Peter Theiler, werden musikalische Kostproben aus den anstehenden Premieren gegeben sowie so manche Hintergrundinformation zu den Regie-Teams und den Musikalischen Leitern und Sängern.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Der Bundeselternrat hat sich für Bekleidungsregeln an Schulen ausgesprochen. © Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/

... Kritik an „lottriger“ Kleidung bei Schülern

Keine „unangemessene, lottrige, zerrissene oder freizügige Kleidung“: Der Bundeselternrat schlägt Kleidungsregeln an deutschen Schulen vor, um Diskussionen zwischen Kindern und Eltern zu vermeiden. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Thomas Baumann-Hartwig

DNN-Chefreporter

Haben Sie unseren Newsletter schon abonniert und kennen Sie die weiteren aus unserem Netzwerk? Hier informieren

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Hier geht's zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

E-Paper: die Zeitung von morgen schon am Abend lesen Die DNN-Ausgabe des nächsten Tages gegen 21 Uhr (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei. Hier geht's zum E-Paper

Unser E-Paper gibt es auch als App

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play

DNN